Und im neuen Quartal gehts direkt weiter. Direkt am 01.07.2021 gab es einen Exit – 80 Mio EUR Umsatz bekamen einen neuen Eigentümer. Man will sich auf „grössere Deals konzentrieren war eine der Begründungen für diesen Verkauf. Managementkapazitäten scheinen langsam ein knappes Gut zu werden. Und diese dann effektiv einzusetzen macht durchaus Sinn. Und welch ein Zufall: Der andere Carve-Out Spezialist aus München meldet just am selben Tag ebenfalls einen „Zukauf: Aurelius weiter auf Expansionskurs. Belgischer Aluminiumrohr-Hersteller von NorskHydro – 50 Mio EUR Umsatz.Exits für dieses Jahr nochmals bestätigt.

Kauf der Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG als Add-on-Investition für PrimoTECS

Mutares hat hat einen Vertrag zum Erwerb, vorbehaltlich bestimmter Genehmigungen, der Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG von den privaten Eigentümern unterzeichnet. Die Übernahme von Rasche ist eine Add-on-Investition für PrimoTECS, sie erweitert die Präsenz des Unternehmens in Deutschland und ermöglicht eine Expansion der Produkte auf andere Branchen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares kommentiert: „Wir freuen uns, dass Rasche Teil unseres Portfolios wird und heißen die Mitarbeiter bei PrimoTECS willkommen. Wir sind zuversichtlich, dass die zahlreichen Synergien und die hochwertigen Produkte die Unternehmen zu einem Global Player machen werden, der gleichzeitig zur ersten Anlaufstelle bei Stahlschmiedeteilen avanciert.“

So wächst PrimoTECS in relevante Umsatzregionen

Rasche ermöglicht der Mutares Beteiligung PrimoTECS, welche im Februar 2020 von der Tekfor Group übernommen wurde, den Zugang zu neuen Kunden und Kundensegmenten sowie die Erweiterung des Produktportfolios in kleinere Seriengrößen mit manuellen Schmiedepressen. Die Akquisition unterstreicht die Wachstumsstrategie und die Vision, die Nummer 1 in der Branche für das Schmieden und die maschinelle Bearbeitung zu werden. Mit der Add-on-Investition wächst die PrimoTECS Gruppe auf einen konsolidierten Umsatz von ca. 150 Mio EUR