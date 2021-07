Byggmax Q2 Sales Above Consensus Amid Strong Market Autor: PLX AI | 05.07.2021, 08:32 | 20 | 0 | 0 05.07.2021, 08:32 | (PLX AI) – Byggmax Q2 sales SEK 2,800 million vs. estimate SEK 2,568 million.Byggmax second quarter EBITA is expected to be about SEK 450-460 millionSales driven by both a strong market and strongly performing initiatives for organic growthSays … (PLX AI) – Byggmax Q2 sales SEK 2,800 million vs. estimate SEK 2,568 million.Byggmax second quarter EBITA is expected to be about SEK 450-460 millionSales driven by both a strong market and strongly performing initiatives for organic growthSays … (PLX AI) – Byggmax Q2 sales SEK 2,800 million vs. estimate SEK 2,568 million.

Byggmax second quarter EBITA is expected to be about SEK 450-460 million

Sales driven by both a strong market and strongly performing initiatives for organic growth

Says increased raw material prices have led to increased consumer prices and impacted both sales and gross margin positively



