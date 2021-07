Relay Medical-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. So wird der Kurs aktuell rund sieben Prozent nach vorne geschoben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund neun Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 0,18 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer eh überzeugt ist von Relay Medical, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

Fazit: Relay Medical kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.