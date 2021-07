Cruz Cobalt beginnt mit erstem großem Bohrprogramm seit mehreren Jahren in Ontario

Cruz plant, innerhalb des Konzessionsgebiets Hector bis zu 800 m an Explorations-Diamantbohrungen durchzuführen, um die Kobalt-Silber-Ziele in der Tiefe unterhalb des historischen Schürfgrabens sowie der Oberflächengesteins-, Boden- und oberflächennahen Diamantbohrungen 2018 im Kobaltkonzessionsgebiet Hector weiterzuverfolgen.

Angesichts des Erkundungscharakters des Diamantbohrprogramms 2018 hat kein Bohrloch den unteren Kontakt des Diabases mit dem darunter liegenden Coleman Member und/oder dem Grundgebirge aus dem Archaikum durchbohrt. Ackerkrumen- und geochemische Gesteinsanomalien sowie Kobalt in Diamantbohrabschnitten werden als hochgradige Ausprägungen einer potenziellen Silber-Kobalt-Erzgangmineralisierung aus dem Archaikum interpretiert, die mit einer Diskordanz in Zusammenhang steht – das geologische Umfeld, in dem der Großteil der historischen Silberproduktion im Cobalt Camp stattfand.

Silber-Kobalt-Konzessionsgebiete von Cruz in Ontario





Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in der historischen Silber- und Kobaltbergbauregion Cobalt (Ontario) und verfügt in diesem weltberühmten Silber- und Kobaltrevier über fünf separate Projekte. Die Projekte von Cruz befinden sich in unmittelbarer Nähe zu First Cobalt Corp. (TSX.V-FCC). Am 22. Dezember 2020 kündigten die kanadische Bundesregierung und die Provinzregierung von Ontario eine gemeinsame Investition von 10 Millionen Dollar in die Raffinationsanlage von First Cobalt Corp. in Cobalt (Ontario) an (siehe Karte unten).

Jim Nelson, President von Cruz, sagte: „Wir freuen uns, dass wir nun mit dem lang erwarteten Bohrprogramm 2021 in der historischen Silber-Kobalt-produzierenden Region Cobalt in Ontario beginnen können. Dieses Bohrprogramm soll die tieferen Ziele der potenziellen Silber-Kobalt-Erzgangmineralisierung aus dem Archaikum, die mit einer Diskordanz in Zusammenhang steht, erproben und wird vollständig durch die bereits vorhandenen Flow-through-Gelder finanziert. Cruz verfügt zurzeit über einen Kassenstand von etwa 1,5 Millionen $ und freut sich darauf, erstmals seit mehreren Jahren wieder zu bohren. Darüber hinaus plant es die Arbeit an anderen Projekten, die in Kürze beginnen sollen. Unsere Aktionäre waren äußerst geduldig und wir gehen davon aus, dass die zweite Jahreshälfte 2021 aktiver sein wird als je zuvor in den vergangenen drei Jahren – zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Batteriemetallen wie Kobalt und Lithium nahe an historischen Höchstwerten liegt.“