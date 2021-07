Gleich die ersten Proben vom Silver Strand-Projekt der kanadischen Lakewood Exploration sind sehr vielversprechend.

Und die Highlights klingen schon einmal vielversprechend! So erbrachte z.B. eine Probe 1.669 g/t Silber und 9,77 g/t Gold, ein weitere Probe 255 g/t Silber und 1,27 g/t Gold und Gesteinssplitterproben von der Oberfläche, 50 Meter südöstlich von Minenportal Nr. 3 zeigten 5,14 g/t Silber.

Laut Morgan Lekstrom, Lakewoods neuem President, zeigen schon diese vorläufigen Ergebnisse, dass das Silver Strand-System gut mineralisiert ist – und zwar innerhalb und um das Gebiet der Mine herum. Er bewertet auch als „äußerst ermutigend“, dass ein Aderausbiss in rund 50 Meter Entfernung entdeckt wurde, wo es keine bekannten, historischen Bohrungen gibt.

Lakewood setzt die Arbeiten vor Ort fort und ist dabei, weitere Gesteinssplitter- und Bodenproben zu entnehmen, während man gleichzeitig an einem neuen 3D-Modell arbeitet, das helfen soll, im Gebiet der historischen Mine Bohrziele zu definieren.

Fazit: Die Silver Strand-Mine liegt in der so genannten Revett-Formation, die zahlreiche, hochgradige Silber-, Zink- und Bleilagerstätten aufweist, die teilweise in Tiefen von mehr als 1.800 Metern reichen. Dazu gehören beispielsweise die Galena-Mine, die rund 144 Mio. Unzen Silber förderte, und die Lucky Friday-Mine, die bislang ungefähr 105 Mio. Unzen Silber produzierte und weiterhin in Betrieb ist. Zwar ist die Vererzung, wie sie auf angrenzenden oder nahegelegenen Liegenschaften anzutreffen ist, kein Beleg dafür, dass sie so oder ähnlich auch auf Silver Strand auftritt, doch wurde auf Silver Strand in der Vergangenheit nur bis in eine Tiefe von 90 Metern abgebaut, was auf Potenzial für weitere Vererzung in größerer Tiefe hindeutet.

Natürlich handelt es sich bei den jetzt veröffentlichten Ergebnissen erst einmal „nur“, um einige wenige Gesteinsproben, doch zeigen diese unserer Ansicht nach auf, wohin die Reise gehen könnte. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lakewood Exploration halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lakewood Exploration) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lakewood Exploration entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lakewood Exploration profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.