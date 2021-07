BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Armin Laschet hätte sich für die Zuschauerzulassungen bei der Fußball-Europameisterschaft "gemeinsame europäische Regeln gewünscht". Das sagte der Unionskanzlerkandidat in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND/Montag). "Wir brauchen klare Regeln und Hygienekonzepte - die eingehalten werden müssen. Das gilt auch für die EM und die Zulassung in Fußballstadien, damit wir genau das verhindern, ein beschleunigtes Ausbreiten der Delta-Variante in Europa", so Laschet.

Deshalb werbe man auch für gemeinsame bundesweite Standards für Sportgroßveranstaltungen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident. "Wir werden sehr bald rechtzeitig vor dem Start der Bundesliga gemeinsame Grundregeln für die Konzepte vor Ort beschließen", kündigte Laschet an. In der Bundesliga gab es zum Ende der Saison 2019/2020 und in weiten Teilen der vergangenen Spielzeit nur Geisterspiele.

Wegen der vielen Fans bei der EM wird der Europäische Fußball-Union (UEFA) vorgeworfen, dass das Turnier ein Pandemiebeschleuniger ist. Für die Halbfinals am Dienstag zwischen Italien und Spanien und am Mittwoch zwischen England und Dänemark sowie für das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion am Sonntag sollen rund 60 000 Zuschauer zugelassen werden. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder stiegen, ist der Schritt umstritten.

Wegen der Corona-Beschränkungen können dänische Fans nicht zum Halbfinale ihrer Mannschaft reisen. Nach derzeitigem Stand können nur im Vereinigten Königreich lebende Dänen Karten erwerben, 5000 Tickets sollen diese erhalten, teilte der dänische Verband DBU mit./ujo/DP/mis