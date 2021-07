Xigem Technologies beantragt Zulassung zum Handel am OTCQB-Markt

TORONTO, 5. Juli 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der OTC Markets Group einen Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien zum Handel am OTCQB(R) Venture Market ("OTCQB") gestellt hat.



Der OTCQB ist ein führender Handelsplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Anfangs- und Entwicklungsstadium. Der OTCQB ist von der U.S. Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und hilft Unternehmen dabei, einen beträchtlichen Unternehmenswert aufzubauen, einschließlich einer verbesserten Liquidität und Bewertung. Um sich für eine Zulassung zu qualifizieren, muss die Finanzberichterstattung eines Unternehmens auf dem aktuellen Stand sein. Außerdem müssen Unternehmen neben anderen typischen behördlichen Anforderungen einen jährlichen Prozess zur Verifizierung und Zertifizierung des Managements durchlaufen.



"Der Handel am OTCQB-Markt wäre ein bedeutender Schritt zur Steigerung des Unternehmenswertes", meint Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem. "Wir gehen davon aus, dass eine Notierung am OTCQB zu einer erhöhten Liquidität und erhöhten Sichtbarkeit bei amerikanischen und globalen Händlern führen wird, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft weiter schnell wächst und floriert."



Der Handel am OTCQB bietet Unternehmen die Vorteile einer Börsennotierung in den USA - und das mit geringeren Kosten und geringerer Komplexität. Anleger können von einem effizienten Handel über ihren bevorzugten Börsenmakler oder Finanzberater, transparenten Preisen mit Echtzeit-Kursen und einer vertrauenswürdigen Offenlegung profitieren, die Broker-Händlern und Anbietern von Marktdaten auf breiter Basis zur Verfügung gestellt werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 4