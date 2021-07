RBC stuft H&M auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. Sollte sich die gegenwärtige Anstieg der allgemeinen Teuerung - wie erwartet - nur als vorübergehend erweisen, so wäre dies auf mittlere Sicht gut für die Verbraucher, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für die zu erwartenden Dividenden der schwedischen Modekette. Diese und die spanische Inditex hätten wohl den meisten Spielraum bei der Preisfestsetzung./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2021 / 17:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.