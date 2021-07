Relay Medical lässt heute die Sektkorken knallen. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund sieben Prozent aus. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 0,16 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund neun Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch liegt bei 0,18 EUR. Die Spannung bei Relay Medical ist also auf dem Siedepunkt.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 0,28 EUR, womit sich Relay Medical in Abwärtstrends befindet. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

