Share buy-back programme - week 26

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



298,900



610.77



182,559,970 28 June 2021 2,000 647.53 1,295,060 29 June 2021 2,300 639.19 1,470,137 30 June 2021 2,300 635.00 1,460,500 01 July 2021 1,000 642.45 642,450 02 July 2021 1,000 647.24 647,240 Total under the share buy-back programme



307,500



611.63



188,075,357

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

307,500 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 652 XCSE 20210628 9:48:02.932509 4 652 XCSE 20210628 9:48:02.932509 4 652 XCSE 20210628 9:48:11.546906 46 652 XCSE 20210628 9:48:11.546936 1 652 XCSE 20210628 9:48:11.546997 6 652 XCSE 20210628 9:48:11.546999 25 652 XCSE 20210628 9:48:11.605549 6 652 XCSE 20210628 9:48:20.558982 4 652 XCSE 20210628 9:48:30.578556 15 652 XCSE 20210628 9:48:30.601723 4 652 XCSE 20210628 9:48:30.659504 2 652 XCSE 20210628 9:50:00.571401 33 652 XCSE 20210628 9:50:00.571455 50 650 XCSE 20210628 10:19:10.874727 100 650 XCSE 20210628 10:19:10.874734 50 650 XCSE 20210628 10:19:10.874739 20 647 XCSE 20210628 10:21:32.078613 30 647 XCSE 20210628 10:21:43.207662 28 647 XCSE 20210628 10:21:43.233148 22 647 XCSE 20210628 10:26:47.923553 19 647 XCSE 20210628 10:29:08.054171 3 647 XCSE 20210628 10:43:50.409336 45 649 XCSE 20210628 11:19:53.152326 16 649 XCSE 20210628 11:19:53.152326 61 649 XCSE 20210628 11:19:53.152326 56 649 XCSE 20210628 11:19:53.152386 50 649 XCSE 20210628 11:20:04.157408 50 649 XCSE 20210628 11:20:04.157422 50 649 XCSE 20210628 11:21:05.334830 50 649 XCSE 20210628 11:21:05.334838 4 649 XCSE 20210628 12:33:29.987000 44 647 XCSE 20210628 13:18:08.822000 13 647 XCSE 20210628 13:35:09.603000 1 647 XCSE 20210628 13:40:49.158000 54 647 XCSE 20210628 13:57:59.310000 82 648 XCSE 20210628 15:07:18.834000 56 648 XCSE 20210628 15:07:18.834000 7 647 XCSE 20210628 15:26:01.296000 122 646 XCSE 20210628 15:42:03.173000 168 646 XCSE 20210628 15:42:03.173000 10 645 XCSE 20210628 15:43:04.985000 40 645 XCSE 20210628 15:43:05.013000 4 645 XCSE 20210628 15:43:13.726000 6 645 XCSE 20210628 15:44:18.383000 25 645 XCSE 20210628 15:45:54.371000 15 645 XCSE 20210628 15:46:50.859000 8 645 XCSE 20210628 15:46:50.859000 40 645 XCSE 20210628 15:49:12.395000 17 644 XCSE 20210628 16:00:09.626000 39 644 XCSE 20210628 16:03:57.753000 50 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 86 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 1 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 20 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 44 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 87 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 57 645 XCSE 20210628 16:22:51.678589 4 639 XCSE 20210629 9:01:41.513000 4 641 XCSE 20210629 9:06:45.046000 4 641 XCSE 20210629 9:06:50.056000 4 641 XCSE 20210629 9:07:07.071000 39 641 XCSE 20210629 9:10:15.047000 86 640 XCSE 20210629 9:34:13.786000 82 639 XCSE 20210629 10:26:37.376000 40 638 XCSE 20210629 10:41:46.490828 40 638 XCSE 20210629 10:41:46.516271 2 638 XCSE 20210629 10:43:20.536605 38 638 XCSE 20210629 10:43:20.536635 16 638 XCSE 20210629 10:43:23.152523 64 639 XCSE 20210629 10:57:16.765531 70 639 XCSE 20210629 10:57:16.765531 43 639 XCSE 20210629 10:57:16.789965 50 639 XCSE 20210629 10:57:16.790038 73 639 XCSE 20210629 10:57:16.790070 100 639 XCSE 20210629 11:11:32.099465 100 639 XCSE 20210629 11:11:32.099497 24 638 XCSE 20210629 11:36:03.177178 40 638 XCSE 20210629 11:36:03.182501 11 638 XCSE 20210629 11:39:03.089295 2 638 XCSE 20210629 11:39:10.605970 24 638 XCSE 20210629 11:39:13.836440 3 638 XCSE 20210629 11:39:13.836470 40 638 XCSE 20210629 11:40:41.130592 40 638 XCSE 20210629 12:09:16.158273 40 638 XCSE 20210629 12:41:54.160518 50 641 XCSE 20210629 15:43:37.767504 18 641 XCSE 20210629 15:43:37.767548 73 641 XCSE 20210629 15:43:37.767551 39 641 XCSE 20210629 15:43:37.767581 7 641 XCSE 20210629 15:43:37.767583 40 641 XCSE 20210629 15:43:37.792291 10 641 XCSE 20210629 15:43:37.792967 9 641 XCSE 20210629 15:43:37.794487 25 641 XCSE 20210629 15:44:12.759273 16 641 XCSE 20210629 15:44:15.250280 1 641 XCSE 20210629 15:48:37.316093 12 641 XCSE 20210629 16:08:20.210944 21 639 XCSE 20210629 16:40:31.426570 24 639 XCSE 20210629 16:40:31.426650 2 639 XCSE 20210629 16:40:31.519255 3 639 XCSE 20210629 16:40:56.753816 27 639 XCSE 20210629 16:40:56.753816 740 639 XCSE 20210629 16:41:46.812520 100 639 XCSE 20210629 16:41:46.812520 25 637 XCSE 20210630 9:12:55.343000 21 637 XCSE 20210630 9:12:55.343000 6 637 XCSE 20210630 9:20:32.920234 3 637 XCSE 20210630 9:20:32.920234 70 637 XCSE 20210630 9:20:32.920234 81 637 XCSE 20210630 9:20:32.920234 51 637 XCSE 20210630 9:20:32.944637 50 637 XCSE 20210630 9:22:10.246912 39 637 XCSE 20210630 9:22:10.246926 4 638 XCSE 20210630 9:40:02.593000 46 636 XCSE 20210630 9:51:09.846000 56 636 XCSE 20210630 10:03:03.262000 62 636 XCSE 20210630 10:05:20.722000 1 634 XCSE 20210630 10:18:50.597000 2 634 XCSE 20210630 10:19:20.644000 43 634 XCSE 20210630 10:19:20.721000 4 631 XCSE 20210630 10:24:30.536000 6 631 XCSE 20210630 10:33:30.689000 37 631 XCSE 20210630 10:33:30.689000 25 630 XCSE 20210630 10:36:39.891000 28 630 XCSE 20210630 10:36:39.891000 47 629 XCSE 20210630 10:53:17.351000 56 629 XCSE 20210630 10:55:42.642000 45 629 XCSE 20210630 11:04:19.893000 93 632 XCSE 20210630 11:58:46.280000 50 632 XCSE 20210630 11:58:46.280000 93 632 XCSE 20210630 11:58:46.280000 55 634 XCSE 20210630 12:23:20.626000 46 633 XCSE 20210630 13:02:31.360000 21 633 XCSE 20210630 13:42:34.868000 1 633 XCSE 20210630 13:57:03.309000 51 637 XCSE 20210630 14:07:13.406000 51 637 XCSE 20210630 14:07:13.408000 1 637 XCSE 20210630 14:07:13.754000 2 637 XCSE 20210630 14:07:40.546000 1 637 XCSE 20210630 14:08:13.972000 4 637 XCSE 20210630 14:08:23.408000 2 637 XCSE 20210630 14:09:10.592000 3 637 XCSE 20210630 14:09:20.550000 4 637 XCSE 20210630 14:09:34.408000 2 637 XCSE 20210630 14:09:50.548000 32 637 XCSE 20210630 14:18:27.639000 49 637 XCSE 20210630 14:20:20.566000 2 637 XCSE 20210630 15:01:54.064000 51 637 XCSE 20210630 15:01:55.496000 48 637 XCSE 20210630 15:01:55.496000 126 633 XCSE 20210630 15:27:52.680000 49 633 XCSE 20210630 15:27:52.680000 49 633 XCSE 20210630 15:27:52.680000 21 633 XCSE 20210630 15:27:52.680000 28 633 XCSE 20210630 15:27:52.680000 4 633 XCSE 20210630 15:27:52.680000 27 637 XCSE 20210630 16:04:37.538000 4 637 XCSE 20210630 16:04:37.563000 4 637 XCSE 20210630 16:04:37.563000 101 637 XCSE 20210630 16:04:37.563000 132 637 XCSE 20210630 16:04:37.563000 21 637 XCSE 20210630 16:04:37.563000 70 638 XCSE 20210630 16:38:42.761057 19 638 XCSE 20210630 16:38:42.761057 4 638 XCSE 20210630 16:38:42.761057 1 638 XCSE 20210630 16:38:42.761057 170 638 XCSE 20210630 16:38:51.414714 45 640 XCSE 20210701 9:10:42.466000 52 640 XCSE 20210701 9:13:10.887000 88 640 XCSE 20210701 9:45:26.814000 8 639 XCSE 20210701 9:49:15.573000 1 639 XCSE 20210701 9:49:15.573000 50 639 XCSE 20210701 9:49:15.574000 2 639 XCSE 20210701 9:49:15.574000 50 640 XCSE 20210701 10:51:05.010000 50 641 XCSE 20210701 11:56:20.814000 23 641 XCSE 20210701 12:03:13.436000 30 641 XCSE 20210701 13:48:13.740000 50 644 XCSE 20210701 15:19:42.618840 551 644 XCSE 20210701 15:19:42.618840 45 648 XCSE 20210702 10:14:10.550000 5 648 XCSE 20210702 10:35:10.287000 59 648 XCSE 20210702 10:35:10.287000 32 647 XCSE 20210702 10:54:40.243000 13 647 XCSE 20210702 11:02:47.727000 35 647 XCSE 20210702 11:02:49.037000 16 647 XCSE 20210702 11:02:49.037000 24 646 XCSE 20210702 11:22:51.410000 20 646 XCSE 20210702 11:24:04.237000 40 646 XCSE 20210702 12:00:51.141000 97 648 XCSE 20210702 12:23:02.043000 88 648 XCSE 20210702 14:02:23.188000 70 647 XCSE 20210702 14:05:23.809000 50 647 XCSE 20210702 15:47:00.574691 50 647 XCSE 20210702 15:47:00.574895 50 647 XCSE 20210702 15:47:00.592071 24 647 XCSE 20210702 15:47:00.592108 50 647 XCSE 20210702 15:47:00.592792 50 647 XCSE 20210702 15:47:00.593522 35 647 XCSE 20210702 15:47:00.594327 5 647 XCSE 20210702 15:47:00.596172 10 647 XCSE 20210702 15:47:00.596222 50 647 XCSE 20210702 15:47:00.609431 39 647 XCSE 20210702 15:47:00.610053 11 647 XCSE 20210702 15:47:00.610739 32 648 XCSE 20210702 15:56:15.077835

Attachment