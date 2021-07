^ DGAP-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor AG: Veräußerung der First Sensor Mobility GmbH an TE Connectivity geplant

First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15

12459 Berlin



First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 WKN 720190



Berlin, 5. Juli 2021



First Sensor AG: Veräußerung der First Sensor Mobility GmbH an TE Connectivity geplant



Die First Sensor AG ("First Sensor") beabsichtigt, mit der Tyco Electronics Germany Holding GmbH, einer Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd. mit Sitz in Bensheim, Deutschland, einen Vertrag zur Veräußerung der 100%igen Tochtergesellschaft First Sensor Mobility GmbH mit Sitz in Dresden, Deutschland, abzuschließen. Die TE Connectivity Sensors Germany Holding AG, welche 71,92% der Anteile an der First Sensor AG hält, ist ebenfalls eine 100%ige Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd. Der Kaufpreis für die First Sensor Mobility GmbH beträgt 33,34 Millionen Euro. Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Integration von First Sensor in den TE Konzern und dient dazu, alle Einheiten für Automotive Sensoren innerhalb des TE Connectivity Konzerns zu bündeln und durch die Hebung von Synergien zu stärken. Die Lieferbeziehungen zwischen der First Sensor AG und der First Sensor Mobility GmbH bleiben bestehen. Der Verkauf soll spätestens mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2021 erfolgen.



Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen und Teil von TE Connectivity. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.