Pascal Feyh von Mehr Geschäft über den erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit

Neuss (ots) - "Eine Selbstständigkeit ist immer riskant" - viele Unternehmer

werden auf dem Weg zum Selfmade Business mit diesem Satz konfrontiert. Pascal

Feyh blickt als Gründer zahlreicher Unternehmen, unter anderem einer

Beteiligungsgesellschaft und mehreren Versandhandelsfirmen, auf jahrzehntelange

Erfahrung in der Umsatzsteigerung und Kundengewinnung über das Internet zurück.

Als Geschäftsführer der Mehr Geschäft Business Coaching GmbH unterstützt er

Unternehmer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit - und erklärt, wie das ganz

ohne Risiko funktioniert.



Vertrieb und Marketing: Deshalb scheitern die meisten





In der ersten Phase des Business-Aufbaus sieht Marketing- und VertriebsexpertePascal Feyh besonders die Marktforschung als relevant an: AngehendeSelbstständige müssen sich im Klaren darüber sein, aus welcher primärenZielgruppe der Markt für das angebotene Produkt oder die Dienstleistung besteht.Darüber hinaus gibt die Marktforschung einen Einblick in die "Pain und PleasurePoints" der potenziellen Kunden: Mit welchen Problemen und Herausforderungensind sie konfrontiert und welche Engpässe möchten sie lösen? Oder: WelcheBedürfnisse, Leidenschaften und Ziele verfolgen sie? "Erst wenn Unternehmer denMarkt genau kennen, können sie bedarfsorientiert mit den Zielgruppenkommunizieren und den Grundstein für eine langfristige Kundengewinnung legen",erklärt Pascal Feyh. Dazu seien nicht zwangsläufig wissenschaftliche Studiennotwendig: "Die sogenannten Zielgruppen-Besitz-Pools können beispielsweise auchFacebook-Gruppen oder Foren sein. Es kommt nicht darauf an, den Usern dortdirekt etwas zu verkaufen, sondern mit circa 60 bis 100 potenziellen Kunden inden Dialog zu treten und ihren Bedarf abzuleiten."Die Erkenntnisse aus der Marktforschung sollten im nächsten Schritt für eineForschungs- bzw. Minimal-Variante des Produkts oder der Dienstleistung genutztwerden: Relevante Themen, die sich im Dialog mit der Zielgruppe ergeben, könnenso direkt in die Angebotserstellung mit einfließen. Das Produkt beziehungsweisedie Dienstleistung kann auf Grundlage dessen weiter optimiert und an dentatsächlichen Bedarf der Kunden angepasst werden - die Learnings aus derMarktforschung formen also das finale Angebot. Den Erfahrungen der Experten vonMehr Geschäft zufolge können Forschungs-Varianten zunächst etwa in Form vonQ&A-Calls und Video-Content umgesetzt werden.Auf die finale Optimierung des Angebots folgt die organische Kundengewinnung:"Facebook-Gruppen und die Zusammenarbeit mit Zielgruppenbesitz-Partnern könnendabei helfen, die Akquise voranzutreiben, ohne Budget einkalkulieren zu müssen",so Feyh weiter. Der Gewinn aus den ersten Verkäufen könne wiederum in den Aufbau