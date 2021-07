Immer mehr Adoptionen von Säuglingen und Kleinkindern

WIESBADEN (ots) - Anteil unter 3-jähriger Adoptivkinder steigt auf 48 %, vor

allem aufgrund von Stiefkindadoptionen



Internationale Adoptionen weiter rückläufig



Im Jahr 2020 war mit 48 % fast jedes zweite aller 3 774 Adoptivkinder im

Säuglings- oder Kleinkindalter, also unter 3 Jahre alt. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der Anteil der unter 3-jährigen Adoptivkinder

im Vergleich zum Vorjahr erneut um zwei Prozentpunkte gestiegen. Damit hält der

Trend zu mehr Adoptionen von Säuglingen und Kleinkindern an: Zehn Jahre zuvor

hatte mit 32 % erst etwa jedes dritte Adoptivkind zu dieser Altersgruppe

gezählt. Die Gesamtzahl der Adoptionen ist seitdem von 4 021 Fällen um 6 %

zurückgegangen (-247 Fälle).





Wandel vollzieht sich vor allem in StieffamilienHintergrund der Entwicklung ist vor allem ein Wandel in Stieffamilien.Stiefväter und Stiefmütter, also die neuen (Ehe-)Partnerinnen oder (Ehe-)Partnerder leiblichen Elternteile, adoptieren inzwischen deutlich häufiger als früherauch bereits Säuglinge oder Kleinkinder: Während 2010 lediglich 203Adoptivkinder im Alter von unter 3 Jahren durch einen Stiefelternteil adoptiertwurden, traf dies 2020 auf 933 Kinder dieser Altersgruppe zu. Dadurch stiegunter den adoptierten Säuglingen und Kleinkindern der Anteil derStiefkindadoptionen stark an: Innerhalb von zehn Jahren hat er sich von 16 % auf51 % mehr als verdreifacht.Auffällig war dabei die Entwicklung bei den Säuglingen von unter einem Jahr:2020 wurden 489 Säuglinge im Rahmen einer Stiefkindadoption angenommen, daswaren fast 13-mal so viele wie zehn Jahre zuvor (2010: 38 Säuglinge).Infolgedessen hat sich binnen zehn Jahren auch unter den adoptierten Säuglingender Anteil der Stiefkindadoptionen von 51 % auf 86 % erhöht.Als Ergebnis dieser Entwicklungen ist die Bedeutung der Stiefkindadoptionen überalle Altersgruppen erneut gewachsen: Während sie im Jahr 2010 noch gut dieHälfte aller Adoptionen stellten (54 %), waren es 2020 fast zwei Drittel (65 %).Gegenüber 2019 ist dieser Anteil um zwei Prozentpunkte gestiegen.Internationale Adoptionen gehen weiter zurückInternationale Adoptionen sind dagegen weiter rückläufig und spielen zahlenmäßignur noch eine geringe Rolle beim Adoptionsgeschehen: Von 2010 bis 2020 sank dieZahl der Kinder, die im Zusammenhang mit einer Adoption nach Deutschland geholtwurden, um 75 % auf 116. Dabei stammten 47 von ihnen aus Asien, 25 aus Europa,25 aus Amerika und 19 aus Afrika oder der übrigen Welt.Methodische Hinweise:Weitere Ergebnisse der Adoptionsstatistik 2020 sind in der Publikation"Adoptionen" sowie in der Datenbank GENESIS-Online unter "Adoptierte Kinder undJugendliche" (22521) zu finden. Weiterführende Angaben zu den Themen "Adoptionenund Sorgerecht" befinden sich auf der neuen Themenseite.