Kupfer- und Silber-Longs steigen, Rohöl-Longs gehen zurück - CoT-Report

Anzeige

Washington 04.07.2021 - Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Kupfer und Silber zuletzt wieder ausgeweitet. Bei Gold und Rohöl war derweil ein Rückgang zu verzeichnen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 29. Juni, um 0,7 Prozent auf 1.163.244 Kontrakte ausgeweitet. Dabei war ein deutliches Plus bei den Netto-Longs auf Kupfer und Silber zu verzeichnen. Bei Rohöl liegen die Netto-Longs weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, wurden aber leicht reduziert.