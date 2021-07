BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach einem Anstieg der Leerstandsquote im ersten Quartal liege auf dieser Kennziffer der Fokus, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Leerstandsquote der von der Immobiliengruppe im vergangenen Jahr akquirierten rund 4500 Wohnungen dürfte im kommenden Jahr stark zurückgehen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 06:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.