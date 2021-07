RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 35 / 2021)

Stuttgart, Deutschland, 05. Juli 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem der größten Telekommunikationsunternehmen Europas bekannt.

Das Unternehmen, dass bereits mit der RIB zusammenarbeitet, betreibt eines der größten Leitungsnetze der Telekommunikationstechnik mit entsprechenden Sanierungs- und Erweiterungsaufträgen, ist das führende Dienstleistungsunternehmen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie und damit auch einer der größten Bauauftraggeber Europas. Die Wirtschaftlichkeit und zeitgerechte Umsetzung dieser Bauaufgaben sind für das Unternehmen von größter Bedeutung.

Erik von Stebut, Managing Director der RIB Deutschland GmbH: "Wir unterstützen mit unseren Softwarelösungen bei der Automatisierung, Standardisierung und Optimierung sämtlicher Prozesse von Beginn bis Ende eines Bauprojektes. So stellt die RIB-Plattform zum Beispiel sicher, dass monatlich tausende Bauaufträge vergeben und zeitnah abgerechnet werden können. Dabei ist unsere Lösung auch an das kaufmännische System des Kunden angebunden und gewährleistet durchgängige, digitale Abläufe ohne Medienbrüche. Dass sich eines der größten Telekommunikationsunternehmen dazu entschlossen hat, noch umfangreicher mit unserer Software zu arbeiten, freut uns als RIB sehr und spricht sowohl für unsere Digitalisierungsstrategie als auch für unsere iTWO-Technologie."



Über die RIB Gruppe



Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

