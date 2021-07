BAADER BANK stuft Westwing auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Westwing nach Halbjahreszahlen zum deutschen Online-Handel auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Daten bestätigten den Trend zum Online-Shopping, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verbraucher hätten sich in der Coronakrise an das Einkaufen im Internet gewöhnt und würden wohl nicht mehr zu dem Kaufverhalten von vor der Krise zurückkehren. Der Experte bevorzugt die Papiere von Zalando, Global Fashion Group, Zooplus und Westwing. Auch Shop Apotheke und Zur Rose hätten als Online-Apotheken Potenzial, allerdings könne sich die Einführung des elektronischen Rezepts weiter verzögern./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 09:37 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.