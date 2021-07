Beno Holding AG: Light-Industrial-Bestandhalter BENO Holding AG veröffentlicht Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Starnberg, 05.07.2021. Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte veröffentlicht den freiwilligen IFRS-Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2020.Die Umsatzerlöse (Nettokaltmiete zuzüglich Nebenkosten) konnten im Geschäftsjahr 2020 von 6.631 TEUR um 332 TEUR auf 7.086 TEUR gesteigert werden. Dies entspricht einer Erhöhung um 6,9 %.Das Konzernjahresergebnis (EAT) betrug im Berichtsjahr-798 TEUR. Im Vorjahr lag dieses bei 2.194 TEUR.„Das IFRS-Konzernergebnis fiel im Berichtszeitraum aufgrund einmaliger Effekte negativ aus. Das lag im Wesentlichen an besonderen mieterspezifischen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an zwei Portfolioobjekten mit einem Gesamtaufwand von rund 1.952 TEUR, den Kosten des Börsengangs der Gesellschaft sowie den Kosten der Emission der Folgeanleihe in Höhe von zusammen rund 750 TEUR. Aus der Abgrenzung des einmaligen erhöhten Rückzahlungskurses von 117,5% der abgelösten Anleihe wurde das Zinsergebnis darüber hinaus zusätzlich mit rund 521 TEUR belastet.Sämtliche dieser Kosten waren zwar vollständig aufwandswirksam sind jedoch als Investition in die Zukunftsfähigkeit der BENO Holding AG zu sehen." erklärt Florian Renner, Vorstand der BENO Holding AG.„Die Modernisierungs-Investitionen in zwei unserer Bestandsobjekte wurden im Rahmen von wesentlichen Mietvertragsverlängerungen und Mietpreisanpassungen mit den Mietern vereinbart und sind ein wichtiger Baustein für die Stabilität und Attraktivität unseres Portfolios für die Zukunft. Mit der Börsennotierung und der erfolgreich abgeschlossenen Platzierung unserer Folgeanleihe haben wir die Grundlage für eine künftig noch breitere Finanzierungsbasis der BENO-Gruppe geschaffen", so Renner weiter.