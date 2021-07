REWE Group wird bis 2040 auf Unternehmensebene klimaneutral / Bekenntnis zum "EU Code of Conduct" mit neuem Klimareduktionsziel

Köln (ots) - Köln. Die REWE Group ist heute (5.7.) dem "EU Code of Conduct for

Responsible Business and Marketing Practices" der Europäischen Kommission

beigetreten. Im Zuge dessen hat der Konzern auch seine neue Klimastrategie im

jüngst erschienenen Online-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020

veröffentlicht ( http://www.rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de/2020 ): Bis zum

Jahr 2040 will die REWE Group auf Unternehmensebene klimaneutral werden. Mit

konsequenten Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung will der Konzern

zusätzlich seine absoluten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 30

Prozent gegenüber 2019 reduzieren. Dies gilt für alle Länder, in denen der

Handels- und Touristikkonzern in Europa aktiv ist.



Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group: "Unser Bekenntnis zum EU

Code of Conduct mit einem neuen, ambitionierten Klimareduktionsziel ist auch ein

klares Bekenntnis zu einer wirksamen und messbaren Nachhaltigkeitsstrategie. Als

international tätiges Unternehmen haben wir selbst die Verantwortung und vor

allem auch die Innovationskraft und das Engagement, um ökologische und soziale

Probleme anzupacken und Lösungen zu entwickeln. Wir haben uns aus Überzeugung

und Verantwortung auf den Weg gemacht, ein immer nachhaltigeres Unternehmen zu

werden - und dies bereits vor rund 15 Jahren. Darum wissen wir sehr genau:

Nachhaltigeres Wirtschaften ist ein andauernder Prozess, mit stets neuen

Herausforderungen. Als REWE Group haben wir im Hinblick auf unser eigenes

Klimaziel nochmals nachgeschärft: Das Ziel zur Halbierung unserer

Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Verkaufsfläche bis 2022 haben wir

vorzeitig erreicht. Die Klimaneutralität auf Unternehmensebene bis 2040 ist in

Verbindung mit dem ambitionierten Reduktionsziel für 2030 nun ein wichtiger

nächster Schritt, um unseren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten." Mit

dem neuen Commitment führt die REWE Group ihre Klima-Maßnahmen auch auf EU-Ebene

konsequent fort: Der Konzern hatte sich bereits 2009 als Gründungsmitglied dem

Retailers' Environmental Action Programme (REAP) verpflichtet.







Läger und Reisebüros auf zertifizierten Grünstrom aus erneuerbaren Energien wie

Wasser, Wind und Solar und konsequentem Energiemanagement konnte die REWE Group

ihre Treibhausgasemissionen in Deutschland und Österreich pro Quadratmeter

Verkaufsfläche bis 2020 gegenüber 2006 mit einer Reduzierung von 53,6 Prozent

bereits mehr als halbieren. 2019 hatten sich REWE und PENNY in Deutschland zudem

dazu verpflichtet, entlang der vorgelagerten Wertschöpfungsketten ihrer

Eigenmarkenprodukte die Treibhausgasemissionen bis Ende 2030 mit einem absoluten

Reduktionsziel um 15 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken.



Über den REWE Group Nachhaltigkeitsbericht:



Mit ihrem jährlich erscheinenden Online-Nachhaltigkeitsbericht nach GRI

Sustainability Reporting Standard dokumentiert die REWE Group bereits seit 2009

ihr nachhaltiges Engagement in den vier Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie:

"Grüne Produkte", "Energie, Klima und Umwelt", "Mitarbeiter:innen" und

"Gesellschaftliches Engagement". 2019 wurde die REWE Group für ihren

Online-Nachhaltigkeitsbericht mit dem ersten Platz im unabhängigen

branchenübergreifenden Unternehmensranking des Instituts für ökologische

Wirtschaftsforschung (IÖW) ausgezeichnet.



Über die REWE Group



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und

Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927

gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 21

europäischen Ländern präsent.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE

CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die

Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die

Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice

und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der

Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören

unter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter Dertour, Jahn

Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop

Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300

Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise-

und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee

sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.



