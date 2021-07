Terra Capital erhöht seine Beteiligung an Empress Royalty

5. Juli 2021, Vancouver, British Columbia – Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) („Empress“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/empress-roya ... ) berichtet, dass die Firma Terra Capital Natural Resource Fund Pty Ltd. („Terra Capital“) 500.000 Stammaktien des Unternehmens am Markt erworben und damit ihre Beteiligung auf insgesamt 14.383.461 Stammaktien erhöht hat.

Jeremy Bond äußert sich zum Grund, warum Terra Capital seine Anteile an Empress aufstockt, folgendermaßen: „Seit ihrer Gründung vor weniger als einem Jahr hat die Firma Empress eine einzigartige Geschäftsstrategie entwickelt und durch die Schaffung von drei neuen Gebührenbeteiligungs- und Streaming-Modellen im Hinblick auf Projekte im Erschließungsstadium einen beachtlichen Wandel vollzogen. Da die Firma Empress ihre Wachstumspläne nach wie vor sehr erfolgreich verfolgt, indem sie ihr Portfolio um produzierende Vermögenswerte erweitert, rechne ich mit einer starken Neubewertung der Aktie.”

Vor der Übernahme besaß oder kontrollierte Terra Capital 13.883.461 Stammaktien des Unternehmens; das entspricht 13,28 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien bzw. 14,1 % unter der Annahme der Ausübung von 1.000.000 Aktienkaufwarrants (die „Warrants“), die sich im Besitz von Terra Capital befanden. Nach dem Erwerb von 500.000 Stammaktien am Markt besitzt oder kontrolliert Terra Capital nunmehr 14.383.461 Stammaktien des Unternehmens; das entspricht 13,75 % der in Umlauf befindlichen Stammaktien bzw. 14,57 % unter der Annahme der Warrantausübung und somit erhöht sich der Anteil an den 104.574.385 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Empress um 0,5 %.

Terra Capital betrachtet die Beteiligung als langfristiges Investment und hat in Abhängigkeit von der Marktlage, der Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren in Zukunft die Möglichkeit, weitere Wertpapiere des Unternehmens entweder am freien Markt oder durch private Übernahmen zu erwerben bzw. Wertpapiere des Unternehmens entweder am freien Markt oder durch private Veräußerungen zu verkaufen. Eine Kopie des Frühwarnberichts, der in Verbindung mit der Gesamtposition von Terra Capital bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden muss, wird auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht.