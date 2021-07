Vertex baut Partnerschaft aus und veröffentlicht Integration für Mirakl Marketplace Platform mit vollem Umsatzsteuer-Support

Die Lösung vereinfacht die Einhaltung neuer Umsatzsteuervorschriften der EU für den E-Commerce

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, July 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat eine neue Vertex Tax Links-Integration für Mirakl angekündigt, eine SaaS-Plattform für Unternehmen, die über 300 virtuelle Marktplätze unterstützt. In Kombination mit der bestehenden Integration in die Mirakl-Plattform für Umsatz- und Gebrauchssteuern bietet Vertex jetzt globale End-to-End-Steuerlösungen für Mirakl-Kunden.



Da am 1. Juli 2021die neuen Umsatzsteuerregeln für E-Commerce-Transaktionen in Kraft treten, unterstützt diese Integration Unternehmen durch reibungslose Steuerberechnung mit der Vertex Indirect Tax O Series bei Remotevertrieb und Bereitstellung von Waren innerhalb der EU. Mit Vertex Tax Links für die Mirakl Marketplace Platform können Kunden die globale Umsatzsteuerermittlung automatisieren, was das Risiko von Audits und Strafen aufgrund von fehlerhaften Überweisungen verringert.

In der heutigen Digital-First-Umgebung bauen Unternehmen ihre Vertriebskanäle weiter aus und fördern profitables Wachstum, indem sie unternehmenseigene virtuelle Marktplätze einführen. Laut einer aktuellen Studie von Mirakl verzeichneten virtuelle Marktplätze im letzten Quartal 2020 im Jahresvergleich ein Wachstum von mehr als 80 Prozent. Damit ist die Wachstumsrate hier mehr als doppelt so hoch wie im E-Commerce-Segment insgesamt. Änderungen der Umsatzsteuervorschriften für den E-Commerce, die am 1. Juli 2021 in der EU in Kraft treten, könnten jedoch neue Herausforderungen mit sich bringen und die Komplexität für alle Unternehmen, die in der EU tätig sind, durch Änderungen bei Steuersätzen, Schwellenwerten und Überweisungsprozessen erhöhen.

„Gemeinsam helfen Vertex und Mirakl Unternehmen dabei, ganz einfach einen unternehmenseigenen virtuellen Marktplatz zu starten und zu betreiben“, so Luca Cassina, Executive Vice President Customer Success B2C EMEA bei Mirakl. „Dank der innovativen Technologie von Vertex können unsere Kunden wie auch die Verkäufer auf ihren virtuellen Marktplätzen die neuen Vorschriften problemlos einhalten, sodass sie sich weiterhin ganz darauf konzentrieren können, Kunden und Käufern ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten.“