Ergebnisse einer Studie zur Identifizierung von Covid-19-Viren mithilfe des nanoSCOUTER Messgeräts für Nanopartikel von Advantest in Nature Communications veröffentlicht

TOKIO, July 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advantest Corporation (TSE: 6857), ein führender Anbieter von Halbleiter-Testgeräten, gibt bekannt, dass die Ergebnisse einer klinischen Studie zur Identifizierung von COVID-19-Viren mit dem nanoSCOUTER Messgerät für Nanopartikel des Unternehmens am 17. Juni in Nature Communications, einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift mit Peer-Review-Verfahren1, veröffentlicht wurden. In der Studie wurden 100 Speichelproben (50 negativ für Covid-19 und 50 positiv) innerhalb von jeweils 5 Minuten gemessen und analysiert. Dabei wurde eine Sensitivität (die Fähigkeit des Tests, positive Proben korrekt zu identifizieren) von 90 % und eine Spezifität (die Fähigkeit des Tests, negative Proben korrekt zu identifizieren) von 96 % erreicht.



Eine Forschergruppe des Institute of Scientific and Industrial Research an der Universität Osaka untersucht Methoden für den Virusnachweis mit dem von Aipore Inc.2 entwickelten KI-basierten Partikelerkennungssystem und dem nanoSCOUTER. Die in der kürzlich veröffentlichten Studie verwendete Methode identifiziert Viruspartikel, indem sie durch eine nanoskalige Öffnung geleitet werden, durch die ein Mikrostrom fließt. Anschließend wird auf die dadurch erfasste äußerst genaue Stromwellenform KI und maschinelles Lernen angewendet. Die Ergebnisse dieser Studie3 könnten die rasche Diagnose in Krankenhäusern sowie das Virenscreening bei großen Menschenansammlungen erleichtern. Darüber hinaus kann maschinelles Lernen auf viele Arten von Viren angewendet werden, was eine frühzeitige Erkennung neuartiger Krankheitserreger ermöglicht.

Der nanoSCOUTER ist ein leichtes Tischmessgerät für Nanopartikel, das ein präzises Sensormodul mit Nanoporen (Poren im Nanometerbereich) verwendet, welches mithilfe von Halbleiter-Fertigungsverfahren und der proprietären Mikrostrom-Messtechnologie von Advantest hergestellt wurde. Das Gerät misst mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit die Menge und Größe von feinen Partikeln in einer Größenordnung von 100 Nanometern, wie z. B. Viren, Exosomen4, und Liposomen5. Wenn der nanoSCOUTER zusammen mit dem KI-basierten Partikelerkennungssystem von Aipore Inc. verwendet wird, kann außerdem die Art der erkannten Partikel schnell identifiziert werden. Derzeit wird das Produkt als wissenschaftliches Instrument genutzt und ist kein zugelassenes Medizinprodukt.