SYDNEY Australien, 5. Juli 2021: Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q), der Entwickler neuer Klassen von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den ersten internationalen Geldeingang in Höhe von 176.870 AUD verbucht hat, der von der kanadischen Regierung im Rahmen des Scientific Research & Experimental Development (SR&ED) Tax Incentive Program (Anm.: Steuerbegünstigung für wissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung) gewährt wurde.

Der Rabattfreibetrag der kanadischen Regierung für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) in Höhe von 10 % erfolgt zusätzlich zur F&E-Steuerbegünstigung der australischen Regierung in Höhe von 43,5 %. Das Unternehmen wird im australischen Finanzjahr zudem einen Steuerfreibetrag in Höhe von 43,5 % für die gesamten in Kanada sowie weltweit angefallenen F&E-Kosten beanspruchen.

Im Rahmen des F&E-Steuerbegünstigungsprogramms der australischen Regierung in Höhe von 43,5 % (das ansonsten per Gesetz der inländischen Forschung und Entwicklung vorbehalten ist) wurde dem Unternehmen über zwei ‚Advance and Overseas Findings‘ (Anm.: Zusagen über die Förderung von F&E-Aktivitäten) für einen Zeitraum von drei Jahren (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2022) eine geografische Ausdehnung (weltweit) mit einer Freibetragsgarantie auf 26.787.500 AUD als Unterstützung für die Entwicklung seiner synthetischer Antiinfektiva gewährt.

Das ‚Advance and Overseas Findings‘-Programm ist ein Eckpfeiler des von der australischen Regierung verwalteten ‚R&D Tax Incentive Program‘. Das SR&ED-Programm wird von der kanadischen Steuerbehörde (Canada Revenue Agency) verwaltet. Es soll Anreize für Unternehmen schaffen, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada durchzuführen und dadurch Innovationen und technologische Fortschritte fördern.

Die Unterlagen zur Beantragung einer Steuerbegünstigung in Australien befinden sich in Ausarbeitung und werden voraussichtlich in Kürze eingereicht. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die F&E-Rabattfreibeträge im Zuge des weiteren Ausbaus seiner Aktivitäten zahlenmäßig erhöhen werden, und dankt der kanadischen Regierung für die zusätzliche Unterstützung.

Diese Mitteilung wurde vom CEO von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.