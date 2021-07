Chinesischer Automarkt schrumpft im Juni - CAAM-Daten

PEKING (dpa-AFX) - Der für die deutschen Autobauer besonders bedeutende chinesische Automarkt hat im Juni geschwächelt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler sank im Jahresvergleich voraussichtlich deutlich um 16,3 Prozent auf 1,93 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) am Montag in Peking auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Mai dürfte der Absatz laut CAAM um 9,5 Prozent zurückgegangen sein.

Im zweiten Quartal und besonders im Juni vergangenen Jahres hatte sich der Markt nach dem zwischenzeitlichen Einbruch in der Corona-Krise allerdings auch deutlich erholt, nachdem Restriktionen gelockert worden waren und Autohäuser ihre Türen wieder hatten öffnen dürfen. So hatte 2020 die Corona-Pandemie den chinesischen Automarkt vor allem in den ersten drei Monaten stark belastet.