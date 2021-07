MEDIAWAN und LEONINE Studios konzentrieren ihre gemeinsamen Aktivitäten in der Holdinggesellschaft MEDIAWAN & LEONINE Studios - Akquisition der führenden britischen Produktionsfirma DRAMA REPUBLIC (FOTO)

Paris (ots) - MEDIAWAN & LEONINE Studios erwirbt 51 % der Anteile an der preisgekrönten britischen Produktionsfirma DRAMA REPUBLIC LTD. Mit dieser Akquisition baut MEDIAWAN & LEONINE Studios seine europäische und internationale Präsenz in den englischsprachigen Gebieten aus. Mit starken Marktpositionen in Frankreich, Deutschland, Italien, Skandinavien, Spanien und Großbritannien ist das Studio nun in den wichtigsten und größten europäischen Medien-Märkten vertreten.



MEDIAWAN, Paris, Frankreich, und LEONINE Studios, München, Deutschland, haben im vergangenen Jahr eine gemeinsame Unternehmensholding gegründet. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird das Unternehmen von nun an unter dem Markennamen MEDIAWAN & LEONINE Studios auftreten. Als europäisches Studio vereint das Unternehmen die Stärken von MEDIAWAN und LEONINE Studios und ist eine der größten unabhängigen europäischen Unternehmensgruppen im Medienbereich. Das Unternehmen ist Wegbegleiter für internationale Talente, entwickelt und produziert innovative Premium-IPs für den globalen Markt und nimmt gleichzeitig eine marktführende Stellung in Produktion, Distribution und Lizenzhandel in ihren jeweiligen Territorien ein. MEDIAWAN & LEONINE Studios wird von MEDIAWAN CEO Pierre-Antoine Capton und LEONINE Studios CEO Fred Kogel als Co-CEOs geführt.



Pierre-Antoine Capton , CEO von MEDIAWAN, sagt: "Wir freuen uns, das sehr erfahrene und ambitionierte Team von DRAMA REPUBLIC in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Die Bündelung der kreativen Kräfte und der Marktrelevanz mit DRAMA REPUBLIC eröffnen fantastische Möglichkeiten für unser Studio: Wir freuen uns darauf, Synergien in den Bereichen Koproduktion, Vertrieb und Lizenzhandel zu nutzen, um unsere lokalen Erfolgsproduktionen weltweit zu vermarkten. Mit MEDIAWAN & LEONINE Studios setzen wir zusätzliches Potenzial frei, um kreative Talente zu begleiten und Premium-Inhalte mit internationalem Appeal zu produzieren."



Fred Kogel , CEO der LEONINE Studios, ergänzt: "Der Fokus auf die Begleitung von Talenten ist Teil der gemeinsamen DNA von LEONINE, MEDIAWAN und DRAMA REPUBLIC. Unsere Partnerschaft wird sowohl den Kreativ-Talenten wie auch unseren Kunden und Partnern eine Vielzahl spannender Perspektiven eröffnen. In den letzten Jahren haben die Gründer und Co-CEOs von DRAMA REPUBLIC, Greg Brenman und Roanna Benn, und ihr Team nachhaltig bewiesen, dass sie herausragende Inhalte mit globaler Reichweite für traditionelle Content-Anbieter ebenso wie für Streaming-Plattformen produzieren können. Wir freuen uns sehr darauf, diese spannende Reise gemeinsam anzutreten und ambitionierte und inspirierende Projekte mit DRAMA REPUBLIC zu entwickeln. Die Gründung der MEDIAWAN & LEONINE Studios ist ein wichtiger Schritt sowohl für MEDIAWAN wie auch für LEONINE."