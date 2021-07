Krisensicherheit bringt nur die Rückkehr zur marktwirtschaftlichen Geldpolitik

Viele Bürger sehen heute in den „Privatwährungen“, wie dem Bitcoin, die Lösung geldpolitischer Krankheiten unserer Zeit. Ausufernde Staatsverschuldung durch illegale Staatenfinanzierung, Target 2 und andere Euro-Verwerfungen, ungehemmte Geldmengenschöpfung, Nullzinsen und Enteignung der Sparer, massive Vermögensinflation würde es in einer Kryptowährung nicht geben – wird behauptet. Auch wenn diese Erwartung stimmen sollte, so hätte die Bitcoin-Währung andere Negativfolgen, wie die Deflation, Wirtschaftskrisen oder die Hochzinsen.

Zu viel Geldmenge führt zur Inflation, zu wenig zur Deflation - beides ist unerwünscht

Geld und Gewinnerzielung sind die Antriebsmotoren jeden wirtschaftlichen Handels. Daher ist die Geldversorgung, die mit der Geldmenge (M) gemessen wird, unabdingbar. Wie hoch diese in einer wachsanden Wirtschaft auszufallen hat, hängt vom BIP-Wachstum (Q), dem Preisniveau (P) auf dem Gütermarkt und der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ab (V) ab. Dieser Zusammenhang wurde vom US-Ökonom Irving Fisher bereits Anfang des 20.Jahrhunderts entdeckt und mit der Formel M+V = Q+P beschrieben. Er ist als die Quantitätstheorie des Geldes bekannt.

In prozentualen Raten ausgedrückt wurden drei Konstellationen dieser Aggregate beobachtet. Die unteren Zahlen sind fiktiv, widerspiegeln aber die grundlegenden ökonomischen Trends der letzten Jahrzehnte:

1. zu hohe Geldmengen bei niedrigem BIP-Wachstum und staatlich Fixpreisen waren typisch für die Planwirtschaft. Die Leute hatten Geld, das sie unter dem Kopfkissen hielten. Es gab aber kaum Waren. Beispiel: Beim jährlichen Geldmengenzuwachs von 8%, einem BIP-Wachstum von 3% und Fixpreisen suchte sich der Geldüberschuss das Ventil im Zwangssparen, der in der verlangsamten Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zum Ausdruck kam (5%).

2. in einer funktionierenden Sozialen Marktwirtschaft überstieg das Geldmengenwachstum (6%) in der Regel leicht das Wirtschaftswachstum (3%), was bei einer mäßigen Inflation (3%) und eher unveränderten Umlaufgeschwindigkeit geschah. Moderate Preissteigerungen waren für den unternehmerischen Anreiz notwendig, weil sonst die Deflationsgefahr drohte. In diesem Fall betreiben Konsumenten in Erwartung morgen sinkender Preise heute den Käuferstreik. Das würgt die wirtschaftliche Aktivität der Unternehmen ab und fördert die Rezession.