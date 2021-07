SINOMED kündigt eine klinische Zusammenarbeit mit der National University of Ireland Galway an, um eine nicht-invasive Bewertungsmethode für Stenting zu evaluieren

TIANJIN, China, 5. Juli 2021 /PRNewswire/ -- SINOMED, ein führendes internationales Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es sich mit der National University of Ireland Galway (NUI Galway) zusammengetan hat, um eine klinische Studie für eine neue Bewertungsmethode für Stents durchzuführen. In der Studie wird der neu patentierte HT Supreme Healing-Targeted Drug-Eluting Stent (DES) eingesetzt, der das Potenzial hat, neue Wege in der Behandlung von Patienten mit Herzerkrankungen zu gehen.

Bei der PIONEER IV-Studie handelt es sich um eine prospektive, randomisierte Studie, die in 30 Krankenhäusern in ganz Europa durchgeführt wird und an der 2.540 Patienten teilnehmen werden, die an jeder Art von koronarer Herzerkrankung leiden, einschließlich akutem Herzinfarkt, chronischen Beschwerden oder Gefäßverengungen. Patienten, die dafür in Frage kommen, werden einem nicht-invasiven physiologischen Gefäßauswahlverfahren unterzogen, um festzustellen, welches Gefäß gestentet werden muss. Alle Patienten, die in die Studie aufgenommen werden, erhalten den HT Supreme DES und müssen nach der Stentimplantation einen Monat lang eine duale Plättchentherapie einnehmen.