Neukunde Tastillery nutzt Smart Finance Konzept von aifinyo für Wachstumsstrategie

aifinyo unterstützt mit Eigenkapital und Cash Lifecycle Finanzierung

- Faszination für gute Drinks, spannende Herausforderungen und eine große Portion Kreativität - das ist Tastillery. Damit hat aifinyo einen zweiten Kunden für die Smart-Equity-Lösung aifinyo Ventures gewonnen. Die zwei Hamburger Gründer Andreas und Waldemar, die sich selbst als leidenschaftliche Genusstrinker und Drinking Buddies bezeichnen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen die Welt der Spirituosen und des Fine Drinkings näherzubringen. Gestartet sind die Cousins vor fünf Jahren mit einem spannenden Konzept: Probiersets mit hochwertigen Spirituosen aus aller Welt - ganz nach dem Motto: learning by drinking.Das hat in den vergangenen Jahren so gut funktioniert, dass die beiden ihren Online-Shop neben weiteren Probiersets um zahlreiche Produkte erweitert haben und nun auch selbst konzipierte Spirituosenmarken kreieren und vertreiben. Die Vision: Tastillery.com als Destination fürs Fine Drinking. Tastillery nutzt dazu das digitale Finanzierungskonzept von aifinyo in siebenstelliger Höhe, um auch zukünftig ihr volles Wachstumspotenzial bestens auszuschöpfen und die Welt ein kleines bisschen geschmackvoller zu machen.aifinyo Ventures beteiligt sich im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit einer Minderheitsbeteiligung an Tastillery. In Kombination dazu unterstützt aifinyo in ähnlicher Größenordnung die Finanzierung des Cash Lifecycles von Tastillery mit weiteren Finanzierungmodulen. Damit profitiert Tastillery nicht nur von einer nachhaltigen Stärkung der Kapitalbasis, sondern auch von zusätzlicher Liquidität, mit der wiederum größere Mengen an Waren eingekauft werden können. Die beiden Gründer behalten somit weiterhin die volle Kontrolle über ihr Unternehmen und stellen sicher, auch in saisonalen Spitzen lieferfähig zu bleiben. So können sich Andreas und Waldemar gemeinsam mit ihrem Team voll auf das Kerngeschäft fokussieren.