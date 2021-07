Düsseldorf (ots) -



- Der internationale Großhandelsspezialist verschärft sein eigenes Klimaziel und

will seinen weltweiten Geschäftsbetrieb bis 2040 klimaneutral stellen

- Dafür plant METRO Investitionen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro ein, die

hauptsächlich in die Erneuerung von Energie-, Kälte- und Wärmeinfrastruktur

fließen

- METRO verpflichtet sich mit diesem Klimaziel und weiteren seiner

Nachhaltigkeitsziele im 'Code of Conduct', der europäische Akteure entlang der

Lieferkette auf dem gemeinsamen Weg zu einer nachhaltigen

Lebensmittelwirtschaft vereint



METRO verpflichtet sich im 'Code of Conduct' mit 3 seiner existierenden

Nachhaltigkeitsziele - darunter das deutlich verschärfte Klimaziel für 2040.

Statt einer Halbierung seiner Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Verkaufs-

und Belieferungsfläche bis 2030, will METRO seinen weltweiten Geschäftsbetrieb

bis 2040 klimaneutral stellen - überwiegend durch eigene Investitionen. Die

freiwillige Selbstverpflichtung im 'Code of Conduct' vereint europäische Akteure

entlang der Lebensmittellieferkette, die gemeinsam den nachhaltigen Wandel hin

zu mehr Umweltschutz, Gesundheit und Sozialverträglichkeit in der

Lebensmittelwirtschaft vorantreiben wollen.







"Der Klimawandel und seine Folgen bergen Risiken für jedes Unternehmen - vor allem aber für solche, deren Geschäftsmodell auf natürlichen Ressourcen aufbaut. Als internationaler Großhändler mit über 16 Millionen Kunden aus der Gastronomie und dem Handel verfügen wir über einen sehr großen Hebel, nachhaltige Veränderungen anzustoßen - nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kunden und Partnern. Wir können mit einem ressourcenschonenden Kerngeschäft und noch effizienteren Prozessen zu einer nachhaltigeren Lieferkette beitragen", erklärt Dr. Steffen Greubel, Vorstandsvorsitzender der METRO AG. "Aus diesem Grund schließen wir uns mit Optimismus und unserem verschärften Klimaziel für 2040 dem 'Code of Conduct' an."

Verpflichtet hat sich METRO nicht nur den übergeordneten Zielen des 'Code of Conduct on Responsible Business and Marketing Practices', der u.a. eine bessere und gesündere Ernährung, den schonenden Umgang mit Lebensmittelressourcen sowie geschlossene Kreisläufe für Verpackungen zum Ziel hat. Unterzeichner können sich darüber hinaus auch mit Zielen aus ihren eigenen Unternehmen anschließen, wenn sie ein transparentes und regelmäßiges Reporting garantieren. METRO hat sich entschieden, die folgenden, existierenden Ziele des Unternehmens dezidiert im