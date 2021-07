Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aurelius kauft Aluminium-Präzisionsrohrgeschäft von Norsk Hydro Die Deal-Meldungen der Beteiligungs-Unternehmen wie Aurelius hat in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Heute melden die Münchener einen neuen Zukauf: Man übernehme das Aluminium-Präzisionsrohrgeschäft von der Norsk Hydro Group, so Aurelius am …