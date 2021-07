Energiekontor meldet den Verkauf eines Windparks: Das östlich von Jülich in Nordrhein-Westfalen gelegene Projekt wird von der CEE Group erworben. An diese hatten die Norddeutschen bereits ein Windparkprojekt in Waldfeucht veräußert.„Der Windpark besteht aus drei Nordex-Anlagen des Typs N149-4,5 mit einer Nabenhöhe von 125,4m und einem Rotor-Durchmesser von 149,1m”, so das Bremer Unternehmen am Montag. Die Anlagen sollen ab ...