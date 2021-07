Die perfekte Bühne - Ad Alliance setzt neuen Lenor Markenbotschafter & VOX-Gesicht Guido Maria Kretschmer mit crossmedialer Kampagne in Szene

Köln (ots) - #Wohlfühlmomente - dafür sorgen strahlend reine, weiche und

Frank Vogel , CSMO der Ad Alliance: "Guido Maria Kretschmer ist seit vielenJahren sehr erfolgreich u.a. mit 'Shopping Queen' und seinen Magazinen 'GUIDO'sowie 'GUIDOS DEKO QUEEN', ein absoluter Sympathie-Träger für Jung und Alt. Wirfreuen uns sehr, dass wir für Lenor aus dem Hause P&G diese Wohlfühl-Kampagnemit Kreativität und Leidenschaft umsetzen können. Die Ad Alliance beweist damiteinmal mehr, dass Werbungtreibende mit individuellen Wünschen bei uns perfektaufgehoben sind."Kristina Bulle , CMO bei P&G in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergänzt:"Guido Maria Kretschmer ist der perfekte Markenbotschafter für uns und gemeinsammit der Ad Alliance gestalten wir die perfekten Touchpoints für die Zielgruppen.Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll mit der Ad Alliancezusammen und schätzen den partnerschaftlichen Austausch und die individuellenKonzepte sowie Umsetzungen sehr."Startschuss der "#lenordreamteam"-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit derMedia-Agentur Twentyfive entstand, ist im Juli 2021.#lenordreamteamZur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen undDeutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche,crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigendeNachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet dieSender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, derSPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialistensmartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. EinQualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio,Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertisingsowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Nebender inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen vonProgrammatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mitden vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Zu Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines derstärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wieAlways®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®,Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Björn SieversBrand Communications Germany, Austria and Switzerland, Procter & Gamble ServiceGmbHFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr. Proper, Antikal)sievers.b.1@pg.com - Tel. 06196 89-8952Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/4960129OTS: Ad Alliance