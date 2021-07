XTPL S.A. als weltweiter Anbieter von bahnbrechenden Nanodrucklösungen auf dem Markt für fortschrittliche Elektronik, gab den Abschluss eines Kaufvertrags mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) über einen Drucker Delta Printing System für Arbeiten im Bereich F&E und Prototyping bekannt. Die Auslieferung des Druckers an das Lichttechnische Institut (LTI) des KIT erfolgt noch im Jahr 2021. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine öffentliche Universität und eine der größten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Deutschland. Als Teil des Karlsruher Instituts für Technologie funktioniert das Lichttechnische Institut (LTI) unter der Leitung von Prof. Uli Lemmer. Hier werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Bezug auf Lichtemissionstechnologien (einschließlich organischer und anorganischer LEDs), photovoltaik und neue Lösungen in der gedruckten Elektronik entwickelt und durchgeführt.

Das Delta Printing System ist ein von XTPL entwickelter Drucker für fortgeschrittene Arbeiten im Bereich Forschung & Entwicklung und das Rapid Prototyping unter Nutzung der Technologie UPD (engl. Ultra-Precise Deposition), die durch das Unternehmen entwickelt wurde. Im Rahmen der am LTI durchgeführten Projekte wird der Drucker bei Arbeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Nanotechnologie für Anwendungen in der Mikro- und Optoelektronik eingesetzt.

"Wir freuen uns, dass unser Delta System an einer so renommierten Hochschule wie dem Karlsruher Institut für Technologie in Deutschland eingesetzt wird. Die Verantwortlichen des Instituts schätzen besonders die hohe Präzision und Effizienz beim Aufbringen von Mikrostrukturen unter 10 µm. Dank unserer Technologie ist es möglich, leitfähige Strukturen auf Oberflächen mit unterschiedlichen Eigenschaften und sehr komplexen Topographien zu drucken, ohne dabei die ultrahohe Auflösung zu verlieren. Durch unsere Präsenz in dieser Weltrang berühmt Forschungseinheit die mit weltweit führende akademische und industrielle Partner kooperiert, geleitet von Prof. Uli Lemmer, sehen wir uns in der Lage die von uns entwickelte UPD-Technologie an eine Vielzahl von kommerziellen Auftraggebern zu liefern. Die Kooperation mit dem KIT eröffnet uns neue Perspektiven auf dem Weg zur industriellen Kommerzialisierung unserer Technologie", sagt Filip Granek, Vorstandsvorsitzender bei XTPL S.A.