Nichts zu feiern gibt es heute für Powercell-Aktionäre. Mit einem Minus von rund vier Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 21,40 EUR. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Immerhin reicht ein Kursgewinn von rund neun Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs herauszubilden. Bisher bedeuten 23,40 EUR diesen Höchstwert. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die fallende Messer als Chance begreifen, bekommen heute eine Einstiegsgelegenheit. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

Fazit: Sind das bei Powercell jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.