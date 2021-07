Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

HINWEIS/Aktien New York Kein Handel an der Wall Street - Feiertag Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des Feiertags anlässlich geschlossen. Grund ist der Unabhängigkeitstag am gestrigen Sonntag./mis