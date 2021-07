Eines der größten eigenwirtschaftlichen Glasfaserprojekte Deutschlands startet mit der Deutschen GigaNetz als Partner / Ab 5. Juli beginnt in den ersten Kommunen bereits die Vermarktungsphase (FOTO)

Hamburg (ots) -



Die Deutsche GigaNetz GmbH, Infrastruktur- und Telekommunikationsanbieter für

ein zukunftssicheres Glasfasernetz, ist einer der entscheidenden Partner und

Investor in einem der bislang größten flächendeckenden Glasfaserausbauprojekte

Deutschlands - die Realisierung der Gigabitregion Heilbronn-Franken. Ziel ist

dabei die gesamte Region mit der Stadt Heilbronn und den Landkreisen Heilbronn,

Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis sowie Main-Tauber-Kreis und ihren 111 Kommunen

mit einem Glasfasernetz bis zum Kunden (FttH, Fiber to the home) zu versorgen.



Start im Landkreis Heilbronn

Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden im Landkreis Heilbronn haben die

Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH bereits unterzeichnet

und damit die Weichen für den Ausbau des Glasfasernetzes gestellt. In Abstatt,

Brackenheim, Neckarsulm und Untergruppenbach startet im Juli bereits die

Aufklärungs- und Informationsphase vor Ort.





Unter www.glasfaser-heilbronn.de können sich Bürger und Gewerbetreibende zumgeplanten Glasfaserausbau in der Gigabitregion informieren, sich vormerkenlassen und bestellen. Ab dem 5. Juli 2021 sind Beauftragungen bereits in 16Kommunen im Landkreis Heilbronn für einen direkten Glasfaseranschluss möglich.Letztgenanntes gilt für alle Bürger aus Abstatt, Bad Rappenau, Bad Wimpfen,Beilstein, Brackenheim, Erlenbach, Güglingen, Kirchardt, Löwenstein,Massenbachhausen, Neckarsulm, Nordheim, Offenau, Pfaffenhofen, Untereisesheimund Untergruppenbach. Die Zahl der auszubauenden Kommunen wird stetig steigen.Endverbraucher aus den übrigen Kommunen im Landkreis Heilbronn können sich alsInteressierte für die Erschließung registrieren. In der GigabitregionHeilbronn-Franken müssen sich dabei mindestens 35 Prozent der Haushalte einerKommune für einen Anschluss entscheiden, damit der Ausbau auch in der eigenenGemeinde erfolgen kann.Frühzeitig buchen, Kosten sparenWer sich direkt für die Technik der Zukunft entscheidet, kann einenPreisvorteil von bis zu 1.990 Euro realisieren. Die Verlegekosten bis in dieeigenen vier Wände übernimmt in diesem Fall zu 100 Prozent die DeutscheGigaNetz. Auch bei dem reibungslosen Wechsel aus dem bestehenden Vertragunterstützt das Unternehmen. So wird bei einer Rufnummernportierung auf denneuen Anschluss bis zu 12 Monate die Grundgebühr erlassen. Die Nutzer bekommendann, über das zukunftssichere Glasfasernetz, Telefonie inklusiveRufnummernmitnahme, -Internet in Licht-geschwindigkeit und optional digitalesFernsehen aus einer Hand sowie eine hochwertige AVM-Fritzbox.Über die Deutsche GigaNetz GmbHDie Deutsche GigaNetz GmbH mit Hauptsitz in Hamburg betreibt deutschlandweitzukunftssicheren Glasfasernetzausbau mit dem Ziel, den höchsten Ansprüchen anInternet in Lichtgeschwindigkeit, Telefonie und digitalem Fernsehenflächendeckend gerecht zu werden - für Unternehmen und private Haushalte.Dabei wird die Deutsche GigaNetz vom InfraRed Capital Partners Limited("InfraRed") verwalteten Fonds finanziert und strategisch begleitet. InfraRedist ein großer globaler Investor mit über 20 Jahren Expertise im Aufbau vonInfrastrukturprojekten. Mit einem Qualitäts-Glasfasernetz bis zum Kunden (FttH - Fiber to the home), das als Open-Access-Lösungen diskriminierungsfrei ist,ist die Deutsche GigaNetz ein starker Partner für Kunden und Kommunen.