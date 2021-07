Anfang 2018 markierte Jungheinrich bei 42,94 Euro seinen letzten markanten Höhepunkt und schwenkte anschließend in einen Abwärtstrend ein. Dieser drückte die Notierungen unter anderem wegen dem Corona-Crash auf einen Wert von gerade einmal 10,06 Euro abwärts. Seitdem allerdings konnte Jungheinrich deutlich aufholen und sich zeitweise sogar über die 2018‘er Hochs hinwegsetzen. Die Kraft für einen Folgeanstieg reichte jedoch nicht mehr aus, es hat sich die beschriebene Seitwärtskonsolidierung eingestellt. Allerdings machen die Kursmuster Hoffnung auf einen Folgeanstieg, Trendwendesignale sind derzeit nicht zu erkennen.

In der Ruhe liegt die Kraft

Solange Jungheinrich zwischen 40,00 und grob 45,00 Euro seitwärts tendiert, ist keine eindeutige Signallage zu erfassen. Erst darüber wird ein Rücklauf zunächst an die aktuellen Jahreshochs von 48,04 Euro wahrscheinlich, übergeordnete Ziele lassen sich für diesen Wert am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 55,50 Euro ableiten. Bei einem mittelfristigen Long-Interesse könnte hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE77T9 zum Einsatz kommen. Ein Rutsch unter 40,00 Euro würde allerdings Zweifel an einer direkten Rallyefortsetzung wecken, Abschläge zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 37,57 Euro müssten dann zwangsläufig einkalkuliert werden.