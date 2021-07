EnWave unterzeichnet Verträge mit australischem Cannabis-Unternehmen für kostenpflichtige Lizenz und den Verkauf von REV-Maschinen

Cannaponics hat eine 10kW REV-Maschine gekauft, die zum Trocknen von Cannabisblüten für die Verwendung in medizinischen Produkten verwendet wird. Diese REV-Maschine wird nach dem Standard der Good Manufacturing Practices ("GMP") gebaut, was es Cannaponics erleichtern wird, medizinische Cannabisprodukte in EU-GMP-Qualität für den australischen Markt herzustellen und medizinische Cannabisprodukte nach Europa und in die ganze Welt zu exportieren.

Die REV-Technologie von EnWave bietet eine schnelle, schonende Trocknungsmethode, die dem Cannabis bei ausgewählten niedrigen Temperaturen, die unterhalb des Decarboxylierungspunktes liegen, homogen die Feuchtigkeit entzieht. Im Vergleich zu herkömmlichen Trocknungsmethoden können REV-Protokolle so angepasst werden, dass der Terpenerhalt in der Größenordnung von 10 % oder mehr verbessert wird und gleichwertige oder höhere Cannabinoide im Vergleich zu herkömmlichen Gestell- oder Raumtrocknungsmethoden erhalten bleiben. Bei der Verwendung ausgewählter REVTM-Protokolle wird auch die biologische Verschmutzung effektiv eliminiert. Die Trocknungszeiten werden von mehreren Tagen auf weniger als zwei Stunden reduziert. REV-Maschinen werden gemäß den GACP- und EU-GMP-Standards (auf Anfrage) hergestellt - eine Schlüsselkompetenz von EnWave.

Die REV-Technologie hat bewiesen, dass sie in der Lebensmittel- und Cannabisindustrie im großen Maßstab einen erheblichen Wert schafft. EnWave hat 43 lizenzierte Partner und mehr als 50 lizenzpflichtige REV-Maschinen weltweit in Betrieb.

In Australien und Neuseeland werden die EnWave-Partner vor Ort von EnWaves exklusivem Vertriebspartner Scitek unterstützt. Scitek verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Verkauf und Service von GACP / GMP-gerechten Vakuum-Erleichterungstechnologien, einschließlich der Vakuumtrocknung, wie sie in der Radiant Energy Vacuum ("REV") Technologie von EnWave ermöglicht wird.