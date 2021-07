Wer im Daimler-Dieselskandal klagen möchte und keine Rechtsschutzversicherung hat, kann einen Vertrag mit einem Prozessfinanzierer abschließen.

Mercedes-Besitzer, die vom Daimler-Abgasskandal betroffen sind, müssen bei ihren hochpreisigen Autos mit einem massiven Wertverlust rechnen. Doch einige geprellte Mercedes-Kunden schrecken vor einer Klage gegen die Daimler AG zurück, weil sie keine Rechtsschutzversicherung haben, die das Kostenrisiko abfängt. Für sie ist eine Prozesskostenfinanzierung eine gute Option.

Der Prozessfinanzierer übernimmt sämtliche Kosten

Will man seine Rechte vor Gericht durchsetzen und hat keine Rechtsschutzversicherung, muss man die Gerichtsgebühren, die Anwaltshonorare und andere Prozesskosten vorstrecken. Weil das für manche eine Hürde ist, bieten Prozessfinanzierer eine risikofreie Klage an: Ein Finanzdienstleistungsunternehmen übernimmt sämtliche Kosten, die dem Kläger durch die gerichtliche Auseinandersetzung entstehen. Das sind neben den Gerichts- und Anwaltsgebühren auch die Kosten für Gutachten oder Zeugen. Der klagende Besitzer des Betrugsdiesel muss nicht in Vorleistung gehen und trägt keinerlei Kostenrisiko.

Gewinnt der Kläger den Prozess, erhält der Prozessfinanzierer einen Teil der erstrittenen Entschädigung oder der Vergleichssumme der Gegenseite. Bei der Berechnung werden von der erreichten Schadensersatzsumme zunächst die ausgelegten Prozesskosten abgezogen. Aus der Restsumme ergibt sich die prozentuale Beteiligung des Prozessfinanzierers, die in der Regel 15 bis 35 Prozent der Schadensersatzsumme oder der Vergleichszahlung beträgt. Verliert der Kläger den Prozess, übernimmt der Prozessfinanzierer sämtliche Kosten.

Daimler-Klagen: Prozessfinanzierer gehen von Erfolg aus

Neuerdings bieten Prozessfinanzierer ihre Dienstleistung auch bei Klagen im Mercedes-Dieselskandal an. Sie glauben also an den Erfolg der Kläger und an lohnende Schadensersatzsummen, denn Finanzunternehmen unterstützen nur Fälle, die gute Erfolgsaussichten haben. Prozessfinanzierer prüfen anhand früherer Urteile, ob ähnlich gelagerte aktuelle Fälle ebenfalls gewonnen werden können.

Der Streitwert der Schadensersatzklage muss ausreichend hoch sein, damit der Prozessfinanzierer Aussicht auf eine hohe Schadensersatzsumme und eine entsprechend hohe Beteiligung sieht. Bei den hochpreisigen Mercedes-Fahrzeugen ist das in der Regel der Fall. Viele Prozessfinanzierer übernehmen gern die Prozesskosten, weil sie vom Erfolg der Dieselklagen gegen Daimler überzeugt sind. So können auch Mercedes-Besitzer ohne Rechtschutzversicherung völlig risikofrei eine Entschädigung im Abgasskandal einklagen. Der Finanzierungspartner übernimmt die Kosten für den eigenen Anwalt, den gegnerischen Anwalt, die Gerichtsgebühren, Zeugen und Sachverständige und eventuelle Gutachten.

Wir vermitteln Ihnen einen Prozessfinanzierer

Jeder Fall wird individuell geprüft und der Prozessfinanzierer entscheidet, ob er die Klage finanziert. Für den Kläger bleibt der Rechtsanwalt während des gesamten Prozesses der erste Ansprechpartner. Er informiert den Prozessfinanzierer über die Klageschrift und alle Schritte, Ergebnisse und Entscheidungen im Verfahren.

Die Rechtsanwälte der Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN haben sich auf den Abgasskandal spezialisiert. Wir vertreten mehr als 3.000 Mandanten gegen die Daimler AG und konnten im Dieselskandal schon zahlreiche Urteile im Sinne unserer Mandanten erzielen – ob vor Land- und Oberlandesgerichten oder vor dem Bundesgerichtshof.

Wenn auch Sie wegen einer illegalen Abschalteinrichtung zur Abgasmanipulation gegen die Daimler AG vorgehen wollen, vermitteln wir Ihnen gern einen Prozessfinanzierer. Unsere Finanzierungspartner sind vom Erfolg der Dieselklagen gegen Mercedes überzeugt und unterstützen Sie bei Ihrer Schadensersatzklage. Nutzen Sie gern unsere kostenlose Erstberatung und kontaktieren Sie uns unter info@rueden.de oder telefonisch unter der 030 – 200 590 770.