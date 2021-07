Investorenkonsortium will Flughafen Sydney übernehmen

SYDNEY (dpa-AFX) - Mehrere Infrastruktur- und Pensionsfonds wollen mitten in der Corona-Pandemie den Flughafen Sydney übernehmen. Insgesamt bewertet das Investorenbündnis das Unternehmen bei seinem unverbindlichen Gebot mit 22,3 Milliarden Australischen Dollar (15,5 Mrd Euro) zuzüglich Schulden, wie der Flughafen am Montag in Sydney mitteilte. Das Gebot je Aktie liegt bei 8,25 Dollar und damit mehr als 40 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Am Montag schoss der Kurs zeitweise auf 8 Dollar nach oben und ging einem Plus von 34 Prozent bei 7,78 Dollar aus dem Handel. Vor dem Ausbruch der Pandemie war das Papier zu etwa 9 Dollar pro Aktie gehandelt worden.