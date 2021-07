BERLIN - Bei immer mehr Neuwagen in Deutschland handelt es sich um reine Elektroautos: Insgesamt rund 149 000 Batterie-Antriebe kamen im ersten Halbjahr 2021 neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag mitteilte. Das waren mehr als drei Mal so viele E-Autos wie noch im Vorjahreszeitraum. Mehr als jeder zehnte Neuwagen hatte damit einen Elektromotor. Noch im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte ihr Anteil gerade einmal bei 3,5 Prozent an allen Neuzulassungen gelegen. Die Corona-Krise hatte den gesamten Autoabsatz damals einbrechen lassen.

BERLIN - Aufgrund der gesunkenen Corona-Infektionszahlen wächst nach Angaben der Lufthansa die Nachfrage nach Dienstreisen - und auch die Deutsche Bahn rechnet mit mehr geschäftlichen Fahrten. "Wir erleben derzeit ein Comeback der Dienstreise. Gerade in Deutschland und Europa zieht die Nachfrage der Unternehmen nach Flugreisen wieder deutlich an", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der "Welt am Sonntag". "Seit vier Wochen registrieren wir eine verstärkte Nachfrage nach dienstlichen Flügen für September, Oktober und November. Das ist ein deutliches Signal."

Chinesischer Automarkt schrumpft im Juni - CAAM-Daten



PEKING - Der für die deutschen Autobauer besonders bedeutende chinesische Automarkt hat im Juni geschwächelt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler sank im Jahresvergleich voraussichtlich deutlich um 16,3 Prozent auf 1,93 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) am Montag in Peking auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Mai dürfte der Absatz laut CAAM um 9,5 Prozent zurückgegangen sein.

Apollo treibt Bieter-Wettbewerb um britische Supermarktkette Morrison weiter an

LONDON - Der Übernahmekampf um die britische Lebensmittelkette Morrison geht in die nächste Runde. Nachdem sich am Wochenende ein Konsortium um den Finanzinvestor Fortress mit Morrison auf eine 6,3 Milliarden Pfund (rund 7,3 Mrd Euro) teure Offerte geeinigt hatte, warf nun ein weiterer Interessent seinen Hut in den Ring. Der US-amerikanische Finanzinvestor Apollo erwäge ebenfalls ein Gebot, teilte die Supermarktkette am Montag in London mit. Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium und es habe noch keine offizielle Offerte an das britische Unternehmen gegeben. Die Morrison-Aktie stieg am Vormittag bis zu zwölf Prozent auf 269 Pence - der Kurs lag damit deutlich über dem Fortress-Gebot von insgesamt 254 Pence je Aktie.