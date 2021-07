Blue Lagoon forciert sein Bohrprogramm und nimmt bei Dome Mountain ein zweites Bohrgerät in Betrieb

Am 11. Januar 2021 gab das Unternehmen den Start seines 20.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms bekannt. Bis zum 29. März 2021 wurden 7.176,5 Bohrmeter fertiggestellt. Das Phase-II-Bohrprogramm, das vom Unternehmen am 14. Juni 2021 angekündigt und zwischenzeitlich um ein zweites Bohrgerät erweitert wurde, umfasst rund 12.500 Bohrmeter.

5. Juli 2021 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das aktuelle Bohrprogramm im Goldprojekt Dome Mountain mit einem zweiten Bohrgerät bestückt wurde. Das Goldprojekt Dome Mountain ist ein ganzjährig zugängliches Konzessionsgebiet, das nur 50 Autominuten von der Stadt Smithers in British Columbia entfernt liegt.

„Unser gesamtes Technikerteam arbeitet äußerst engagiert und mit voller Begeisterung am möglichst raschen Ausbau des Goldprojekts Dome Mountain, um den Shareholder Value dieses äußerst aussichtsreichen Konzessionspakets mit knapp 19.000 Hektar Grundfläche, von dem 90 % noch nicht exploriert wurden, zu steigern“, erklärt Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources. „Derzeit ist unser Standort ein Zentrum reger Aktivitäten, in dem eine Mannschaft vor Ort Bodenproben sammelt sowie Prospektierungen durchführt und eine weitere Mannschaft unter Tage mit dem Abbau von mehr als 6.000 Tonnen mineralisiertem Material beschäftigt ist und täglich vollbeladene LKWs zum Auftragsverarbeitungsbetrieb unseres Partners Nicola Mining schickt. Und nun arbeiten noch zwei Mannschaften an zwei Bohrgeräten, die auf Bohrziele bei Freegold gerichtet sind“, fügt er hinzu.

Im Rahmen dieser Bohrphase werden laufend geophysikalische Ziele, Gold-in-Boden-Ziele und Ziele in hochgradigen Erzgängen im Bereich der Vorkommen bei Freegold angepeilt, die von besonderem Interesse sind, weil hier nicht nur Ergebnisse von historischen Proben aus hochgradigen Quarz-Karbonat-Erzgängen und untertägigen Abbaustätten vorliegen, sondern die Ergebnisse eines geophysikalischen Messflugs, den das Unternehmen im Jahr 2020 absolvierte (übrigens die erste das ganze Konzessionsgebiet erfassende Messung, die jemals hier durchgeführt wurde), eindeutig definieren, dass die Erzgänge bei Freegold innerhalb einer potenziellen magnetischen Anomalie mit Kupfer-Porphyrmineralisierung liegen, die wiederum in eine klar abgegrenzte Intrusion eingebettet ist und sich entlang der südöstlichen Randzone von prominenten, stark magnetischen Lineamenten erstreckt.