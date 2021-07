EZB muss verfassungswidrige Negativzinspolitik beenden

Frankfurt (ots) -



- Negativzinspolitik der EZB verletzt die verfassungsrechtlich garantierten

Eigentumsrechte der Sparer

- Banken sind wirtschaftlich gezwungen, Negativzinsen an ihre Kunden

weiterzureichen

- Politik und Zentralbanken sind aufgefordert, Zinswende einzuleiten und

Negativzinspolitik zu beenden



Der Verband der Sparda-Banken fordert die Europäische Zentralbank (EZB) auf, die

Negativzinspolitik zu beenden. Eine wissenschaftliche Ausarbeitung des

renommierten ehemaligen Verfassungsrichters, Prof. Paul Kirchhof, unterstützt

diese Forderung: Die Erhebung von Negativzinsen durch die EZB verstößt gegen

deutsches Verfassungsrecht und gegen europäische Grundfreiheiten.





"Die seit Jahren andauernde Null- und Negativzinspolitik der EZB trifft unsereKunden als Sparer und unsere Banken hart. Wir haben daher Prof. Kirchhofgebeten, über die Frage der volkswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit hinaus dieverfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser Politik der EZB zu untersuchen. SeinBefund ist eindeutig: Der Negativzins der EZB greift in erheblichem Maße in dieEigentumsrechte der Sparerinnen und Sparer ein. Wir brauchen dringend eineZinswende", so Florian RENTSCH, Vorstandsvorsitzender des Verbandes derSparda-Banken.Prof. Paul KIRCHHOF: "Die Europäische Zentralbank betreibt mit ihrer hoheitlichgestützten Marktmacht eine Nullzinspolitik, die den Zins als Ertragsquelleversiegen lässt. Außerdem verringert der Negativzins das Eigentum der SparerJahr für Jahr in seiner Substanz. Das Geldeigentum hat für den Sparer jedoch nurden Nutzwert des Zinses und den Substanzwert der gesparten Geldsumme. BeideEigentümerrechte werden verletzt."Die EZB habe die zentrale Aufgabe, die Stabilität des Geldwertes zu sichern. Indiesem Auftrag sei sie in den vergangenen Jahren auch erfolgreich gewesen, soKIRCHHOF. "Doch jetzt überschreitet sie mit dem Nullzins und dem Negativzinsihren Auftrag zur Währungspolitik und betreibt Wirtschaftspolitik, um denüberschuldeten Staaten billige Kredite und sogar finanzielle Anreize zurweiteren Verschuldung zu bieten. Ein solcher Akt jenseits der zugebilligtenKompetenz der EZB überschreitet die europarechtlichen Grenzen derStaatsverschuldung und widerspricht dem Verschuldungsverbot des Grundgesetzes."Prof. Lars FELD, Leiter des Walter-Eucken-Instituts: "LanganhaltendeNegativzinsphasen bergen substanzielle Risiken für das Finanzsystem. Es bestehtdie Gefahr, dass sich private Haushalte zu sehr verschulden. Ähnliches gilt fürdie Staaten, die sich möglicherweise auf niedrigen Schuldzinsen ausruhen undStrukturreformen vernachlässigen. Die Trennung von Geld- und Fiskalpolitik muss