Unwetterschäden von der Steuer absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Hunderte Keller liefen voll, Bäume stürzten um, Autos

wurden durch Hagel zerstört: Schwere Unwetter haben in den vergangenen Tagen zu

enormen Schäden geführt. Immerhin: Betroffene können die Kosten für die

Schadensbehebung unter Umständen steuerlich absetzen. Wie das geht und was dabei

zu beachten ist, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.

V. (VLH).



Die Schäden der vergangenen Tage werden die Versicherer laut Expertenschätzungen

mehr als 2,5 Milliarden Euro kosten, wie das Nachrichtenportal Der Spiegel

berichtet. Denn in etlichen Fällen springt die Gebäude- oder Hausratversicherung

ein. In anderen Fällen hilft eine zusätzliche Elementarschadenversicherung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Doch was machen all diejenigen, bei denen keine Versicherung zahlt? Für die gibtes unter Umständen die Möglichkeit, die Ausgaben rund um die Schadensbeseitigungvon der Steuer abzusetzen. Dabei ist von Bedeutung, in welchem Verhältnis derBetroffene zur Immobilie steht: Selbstnutzer, Vermieter oder Mieter.1. Vermieter: Unwetterbedingte Reparaturkosten als Werbungskosten absetzenEin Vermieter gibt ein seiner Steuererklärung seine Einkünfte aus Vermietung undVerpachtung an. An dieser Stelle kann er in der Regel auch die notwendigenAusgaben rund um die Behebung unwetterbedingter Schäden als Werbungskostengeltend machen.Eine zweite Möglichkeit: Für Wiederherstellungskosten können unter UmständenSonderabschreibungen infrage kommen, wobei die Gegebenheiten des jeweiligenEinzelfalls zu beachten und am besten von einem Einkommensteuerexperten zuprüfen sind.2. Selbstnutzer und Mieter: Kosten für die Schadensbeseitigung alsaußergewöhnliche Belastung absetzenKosten, die im Zusammenhang mit Unwetterschäden entstehen, können unterbestimmten Bedingungen als außergewöhnliche Belastungen in die Steuererklärungeingetragen werden. Das gilt auch für Mieter, wenn beispielsweiseSchönheitsreparaturen nötig sind, die der Vermieter nicht übernimmt.Konkret können folgende durch Unwetter hervorgerufene Kosten alsaußergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden:- Kosten für Bauarbeiten, Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen, dieexistenziell wichtige Bereiche am Haus oder an der Wohnung betreffen. Gemeintsind damit zum Beispiel zerbrochene Fensterscheiben, kaputte Haustüren oderunterspülte Grundmauern. Personenkraftwagen, Gartenterrassen, Garagen oderÄhnliches werden hingegen nicht als existenziell notwendig angesehen und somitauch nicht berücksichtigt.- Kosten für die Anschaffung von Möbeln, Hausrat oder Kleidung, die durch dieunwetterbedingten Schäden nutzlos geworden sind; sogenannteVermögensgegenstände wie kostbare Bilder und Antiquitäten oder die wertvolle