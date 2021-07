Barsele Mining: Aktie in Lauerstellung!

Fast alle Goldaktien, egal ob Explorer oder Produzent, mussten in den vergangenen Wochen Federn lassen. Die Verluste beim Goldpreis hatten wie üblich niedrigere Kurse im gesamten Sektor zur Folge. Die Papiere von Barsele Minerals (0,70 CAD | 0,46 Euro; CA0688921083) hielten sich dagegen stabil. Das kanadische Unternehmen kann wohl auf seine stabile Aktionärbasis setzen. Mit Fresnilo , US Global Investors oder der Contrarian Group befinden sich viele Aktien in den Händen bekannter und langfristig orientierter Investoren. Dazu kommt, dass ein Viertel der Aktien dem Management und weiteren Insidern gehören. Auch die haben ihre Stücke behalten.

Barsele Minerals. Warten auf den Abschluss der Transaktion

Barsele Minerals hat eine Vereinbarung mit Agnico Eagle zum vollständigen Erwerb des Barsele-Goldprojekts in Schweden geschlossen. Bisher hielt der milliardenschwere Goldproduzent 55 Prozent der Anteile, Barsele dementsprechend 45 Prozent. Mit diesem LOI soll sich die Gemengelage aber ändern und Barsele zum alleinigen Eigentümer aufsteigen (ausführlich hier). Das Projekt hat bereits eine Ressource mit 2,5 Mio. Unzen Gold (siehe Tabelle), wobei das Management selbst 3,5 Mio. Unzen Gold als mittelfristiges Ziel ausgegeben hat. Die Aktie hält sich derzeit sehr stabil und könnte mit dem Abschluss der Transaktion ausbrechen. Die Analysten der RBC hatten das Goldprojekt im Jahr 2016 analysiert und ihm schon damals einen Wert von 375 Mio. US-Dollar zugesprochen. Damals allerdings stand der Goldpreis unter 1.350 US-Dollar je Unze; zudem hatte das Projekt nicht einmal eine Ressource vorzuweisen. Dementsprechend groß sollte das POtenzial für die Aktie von Barsele Minerals sein. Der aktuelle Börsenwert beträgt jedenfalls nur bei umgerechnet 76 Mio. US-Dolar.

Aktieninfo Barsele Minerals

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA0688921083 / BME

Aktienkurs: 0,70 CAD | 0,45 Euro

Börsenwert: 91 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 129,5 Mio.

davon Optionen: 9,6 Mio. (durchschnittlicher Preis: 0,56 CAD)

Schulden: keine

Analysten: National Bank Financial

Top-Anteilseigner: Management & Insider (25%), Fresnilo Mining (4%), weitere Institutionelle Investoren (50%), darunter US Global Investors, Ingalls & Snyder, Donald Smith and Co. Value Fund, Contrarian Group