Netcetera und Entersekt setzen bei PLUSCARD erstmals in Europa den FIDO-Authentifizierungsstandard um

München (ots) - Sicheres, uneingeschränktes Zahlen mit Kreditkarten im Internetohne mobiles EndgerätHeutzutage ist es bequem, schnell und einfach mit der Kreditkarte onlineeinzukaufen. Doch wie schützt man Online-Zahlungen vor Betrug? Es gibtverschiedene Methoden, die Identität der Käufer nachzuweisen. Die meistenmodernen Methoden erfordern jedoch ein mobiles Endgerät. Für Kunden, die überkeines verfügen oder die es bevorzugen, Zahlungen über den Computer zu tätigen,gab es bisher wenige sichere Alternativen zur Zahlungsfreigabe. Bis jetzt: Ineinem gemeinsamen Projekt lancierten PLUSCARD, Full-Service Processor fürzahlreiche kartenausgebende Institute deutschlandweit, Netcetera, Marktführerfür digitale Bezahllösungen und Entersekt, Spezialist für starkeKundenauthentifizierung im Juni 2021 die erste Authentifizierungsalternativegemäß FIDO-Standard in Europa. Diese verspricht sicheres, uneingeschränktesZahlen mit der Kreditkarte im Internet, ohne den Einsatz eines mobilenEndgerätes.Jede Online-Zahlung muss authentifiziert werden. Das heißt, bei jederTransaktion muss geprüft werden, ob die Konto- oder Kartendaten tatsächlich vomKarteninhaber eingegeben wurden. Dieses Authentifizierungsverfahren ist in derEU durch die Einführung von PSD2 und starker Kundenauthentifizierung (SCA)komplexer geworden. Die Abwicklung über mobile Endgeräte garantiert dabei dieEinhaltung der strengeren Anforderungen mit einem gleichzeitig besserenBezahlerlebnis für die Konsumenten.FIDO ist ein internationaler Authentifizierungsstandard, der eine Alternativefür sicheres, SCA-konformes und einfaches Bezahlen ohne den Einsatz einesmobilen Endgerätes bietet. PLUSCARD, Netcetera und Entersekt haben denFIDO-Standard in ihrer gemeinsamen Lösung umgesetzt. Entersekt bringt dabei denbei der FIDO Alliance zertifizierten FIDO-Server in die Lösung ein. DieAuthentifizierung wird über einen physischen Token abgewickelt. Diesen Tokenbekommen die Kunden von der Bank, für die Verwendung am Computer. Die Kundenregistrieren den Token über eine eingerichtete Registrierungsseite. Der Tokenist danach mit der Kreditkarte verknüpft und sie können ganz einfach ihreOnline-Transaktionen authentifizieren."Kunden ohne mobiles Endgerät haben nun die Möglichkeit, ihre Online-Zahlungenbequem und sicher über den FIDO Token freigeben zu können", sagt ThomasNiederauer, Produktmanager bei PLUSCARD. "Zusammen mit Netcetera und Entersekthaben wir mit dem FIDO-Standard eine zukunftssichere Lösung umgesetzt. Diese istbisher eine einzigartige Alternative zur App-basierten Authentifizierung auf demdeutschen Markt."