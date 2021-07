Patt – es kommt auf die Wirtschaftsdaten an

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche die Berg- und Talfahrt der jüngsten Vergangenheit fortgesetzt, auf Wochensicht ergab sich damit eine Seitwärtsbewegung. Für Druck auf die Märkte sorgten vor allem Befürchtungen, die in einigen Ländern wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie und die Ausbreitung der Delta-Variante könnten zu neuen Beschränkungen führen, negative Auswirkungen auf die Wirtschaft inklusive. Dagegen gingen die Sorgen vor einem zu starken Anziehen der Teuerungsrate und in der Folge vor steigenden Zinsen fürs Erste zurück. Hierzu trugen unter anderem Inflationszahlen aus Deutschland und Einzelheiten des US-Arbeitsmarktberichts bei. Wir stellen den Ausblick von Robert Ertl, Börse München, vor.