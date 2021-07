STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Trüber Wochenstart voraus?

Der DAX startet etwas schwächer in die neue Handelswoche - kann die Marke von 15.600 Punkten am Vormittag aber halten. Auf Impulse von der Wall Street warten Anleger heute jedoch vergeblich: In den USA wird der „Independence Day“ gefeiert und die Börse bleibt daher zum Wochenstart geschlossen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Nordex (WKN A0D655)

Die meistgehandelten Papiere auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Aktie sowie die Bezugsrechte zur verkündeten Kapitalerhöhung des Windkraft-Konzerns Nordex. Der MDAX-Konzern möchte durch zusätzliche Mittel in weiteres Wachstum investieren. Während die Bezugsrechte rund 10% zulegen, notiert die Nordex-Aktie über 3% fester. 2. Volkswagen Vz. (WKN 766403)

Für Volkswagen neigt sich eine durchwachsene Börsenwoche ihrem Ende zu. Die Aktie, die auf Wochensicht rund 3% verliert, notiert heute nahezu unverändert. Die Hintergründe zu den aktuellen Entwicklungen bei Volkswagen haben wir hier in unserem Aktien weekly für Sie zusammengefasst. 3. Deutsche Telekom (WKN 555750)

In einem eher schwachen Marktumfeld verlieren auch die Papiere der Deutschen Telekom rund 0,5%. Dennoch kann sich die Kursentwicklung der letzten Monate durchaus sehen lassen. Die Analysten sind überwiegend optimistisch und empfehlen die Aktie bei einem durchschnittlichen Kursziel von 22,36 Euro mehrheitlich zum Kauf. Gegenwärtig notiert die T-Aktie bei knapp unter 18 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment konnte in den ersten zwei Handelsstunden bis auf 60 Punkte nach oben klettern. Danach legte er den Rückwärtsgang ein und pendelt seither um die Nulllinie herum. Auch der DAX pendelt seit 11 Uhr in einer sehr engen Handelsspanne.

Trends im Handel

1. Put-Optionsschein auf TUI (WKN SD51HH)

Auf den Touristikkonzern TUI kaufen die Anleger einen Put-Optionsschein. Durch die weiteren Reisebeschränkungen durch die Delta-Variante gehen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend von fallenden Kursen in der TUI-Aktie aus. Die Aktie notiert mit 4,38 Euro rund 1% fester. 2. Call-Optionsschein auf AMD (WKN VQ612Q)

Mehrere Optionsscheine auf AMD befinden sich an der Euwax unter den Top 10 der am häufigsten gehandelten verbrieften Derivate. Am häufigsten wird ein Call-Optionsschein gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers dominieren in dem Call im bisherigen Handelsverlauf die Verkäufer. AMD wird seine Quartalszahlen am 28. Juli veröffentlichen. Die AMD-Aktie liegt mit 0,57% bei 79,36 Euro im positiven Bereich. 3. Knock-out Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Der Saubere Zukunft Index 2 verliert 1,5% und notiert bei 115 Punkten. Größter Gewinner im Index ist heute die BYD-Aktie mit einem Plus von 4,1%.

