FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag ihre Kursverluste im Tagesverlauf ausgeweitet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,26 Prozent auf 172,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,21 Prozent. Sie liegt damit aber weiter in der Nähe des tiefsten Stands seit Mitte Juni.

Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die als sicher geltenden Staatsanleihen etwas. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni weiter aufgehellt und ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit ist zudem noch etwas stärker gestiegen als in einer ersten Schätzung ermittelt. Die Eurozone starte mit Vollgas in den Sommer, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Wegen eines Feiertages in den USA wurden dort keine Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/jha/