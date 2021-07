Neuer Anleihen-Fonds mit Fokus auf den Mittelstand – die RAT Capital Invest GmbH hat gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zum 01.06.2021 den SME Opportunity Bond Fund (WKN A2P3XW / WKN A2P3XX) aufgelegt. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mittelständischer und familiengeführter Unternehmen in Deutschland und dem Euroraum.

SME Opportunity Bond Fund (A2P3XW / A2P3XX)

FONDS CHECK: Der SME Opportunity Bond Fund (Small and Midsized Enterprises „SME“) investiert größtenteils in sogenannte Mittelstandsanleihen. Dazu kommen liquide Anleihen aus dem Investment Grade Bereich sowie High Yield Anleihen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Deutschland und den Ländern des Euroraums. Zusätzlich kann der Fonds zum Zwecke der Risikosteuerung und der Ertragsoptimierung auch Investments in Aktien (z.B. Dividendentitel), Gold und Silber, Derivate oder auch Kryptowährungen tätigen. ETFs und Drittfonds werden höchstens mit 10% allokiert. Der Fonds (ISIN: DE000A2P3XW5 / DE000A2P3XX3) strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs im mehrjährigen Durchschnitt von 3 bis 5% p.a. und zusätzlich eine jährliche Ausschüttung von 2 bis 3% an. Das Fondsvolumen beträgt aktuell 5,2 Mio. Euro, die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG fungiert als Verwahrstelle.